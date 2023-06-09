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UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti
UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kırgızların milli Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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unesco, manas destanı, manas destanı, miras, birleşmiş milletler (bm), фото, fotoğraf
unesco, manas destanı, manas destanı, miras, birleşmiş milletler (bm), фото, fotoğraf

UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti

13:34 09.06.2023
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kırgızların milli Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti.
© AAManas Destanı halkın gelenek, görenek, töre, inanış, görüş, iktidar savaşları, klanlarla ve başka milletlerle ilişkileri, masalları ve ahlak anlayışlarını anlatıyor. Destanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığı 4 Aralık tarihi, her yıl Manas Destanı Günü olarak kutlanıyor.
UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Manas Destanı halkın gelenek, görenek, töre, inanış, görüş, iktidar savaşları, klanlarla ve başka milletlerle ilişkileri, masalları ve ahlak anlayışlarını anlatıyor. Destanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığı 4 Aralık tarihi, her yıl Manas Destanı Günü olarak kutlanıyor.
© AAÜlkede Manas metnini yazdıran ilk manasçı olarak tarihe geçen Sağınbay Orozbakov'un ağzından kaleme alınan metnin kayda geçirilmesi 1922'de başlayıp 1926'da tamamlanmıştı.
UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti - Sputnik Türkiye
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© AA
Ülkede Manas metnini yazdıran ilk manasçı olarak tarihe geçen Sağınbay Orozbakov'un ağzından kaleme alınan metnin kayda geçirilmesi 1922'de başlayıp 1926'da tamamlanmıştı.
© AA / Nezir AliyevAzoulay, Cumhurbaşkanı Caparov'a, manasçı Sağınbay Orozbakov'un ağzından yazılan el yazmasının somut olmayan miras listesine dahil edilmesine ilişkin sertifikayı takdim etti.
UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Nezir Aliyev
Azoulay, Cumhurbaşkanı Caparov'a, manasçı Sağınbay Orozbakov'un ağzından yazılan el yazmasının somut olmayan miras listesine dahil edilmesine ilişkin sertifikayı takdim etti.
© AA / Nezir AliyevKırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi bir ziyaret için ülkeye gelen UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı ağırladı.
UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Nezir Aliyev
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi bir ziyaret için ülkeye gelen UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı ağırladı.
© AA1000 yıldır ağızdan ağıza dolaşan; Kırgız halkının ideolojisi ve ansiklopedisi niteliğindeki Manas Destanı, 1867'de Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde dünyaya gelen Sağınbay Orozbakov'un ağzından 180 bin 378 dizenin derlenmesiyle ilk kez yazılmıştı.
UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
1000 yıldır ağızdan ağıza dolaşan; Kırgız halkının ideolojisi ve ansiklopedisi niteliğindeki Manas Destanı, 1867'de Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde dünyaya gelen Sağınbay Orozbakov'un ağzından 180 bin 378 dizenin derlenmesiyle ilk kez yazılmıştı.
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