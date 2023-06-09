Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ne yeniden saldırdı: 3 yaralı
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Kiev'e bağlı güçlerin bölgeye bir kez daha saldırı düzenlediğini ve 3 sivilin yaralandığını belirtti.
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.
Telegram hesabından açıklama yapan Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukraynalı güçlerin gece saatlerinde Belgorod kenti ve Belgorodskiy semtine saldırdığını kaydetti.
Razumnom semtinde çok katlı bir bina ile özel konutların hasar aldığını aktaran Gladkov, saldırı sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
Şebekino'ya da gece saatlerinde birçok kez ateş açıldığını belirten Gladkov, 3 kişinin yaralandığını söyledi. 2 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, 1 kişinin de hastaneye gitmeyi reddettiğini ekledi.
Şebekino'ya yönelik saldırılar sürdüğü için kentte inceleme yapmanın mümkün olmadığı bilgisini paylaşan Gladkov, Ukrayna ordusunun saldırıları durduğunda hasar alan konutların onarımına başlayacaklarını belirtti.
Ukrayna sınırına sadece 4 km uzaklıkta bulunan Şebekino, sürekli Kiev'e bağlı güçlerin saldırılarına maruz kalıyor. Şebekino'ya yönelik saldırılar son bir ayda belirgin şekilde sıklaşırken Ukrayna ordusu sınıra yakın diğer yerleşimlere de ateş açıyor ve İHA'larla hedef alıyor.
Telegram hesabından açıklama yapan Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukraynalı güçlerin gece saatlerinde Belgorod kenti ve Belgorodskiy semtine saldırdığını kaydetti.
Razumnom semtinde çok katlı bir bina ile özel konutların hasar aldığını aktaran Gladkov, saldırı sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
Şebekino'ya da gece saatlerinde birçok kez ateş açıldığını belirten Gladkov, 3 kişinin yaralandığını söyledi. 2 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, 1 kişinin de hastaneye gitmeyi reddettiğini ekledi.
Şebekino'ya yönelik saldırılar sürdüğü için kentte inceleme yapmanın mümkün olmadığı bilgisini paylaşan Gladkov, Ukrayna ordusunun saldırıları durduğunda hasar alan konutların onarımına başlayacaklarını belirtti.
Ukrayna sınırına sadece 4 km uzaklıkta bulunan Şebekino, sürekli Kiev'e bağlı güçlerin saldırılarına maruz kalıyor. Şebekino'ya yönelik saldırılar son bir ayda belirgin şekilde sıklaşırken Ukrayna ordusu sınıra yakın diğer yerleşimlere de ateş açıyor ve İHA'larla hedef alıyor.