https://sputniknews.com.tr/20230609/turkiye-sigorta-basketbol-super-liginde-anadolu-efes-ilk-finalist-oldu-1072243822.html

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ilk finalist oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ilk finalist oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-1 kazanarak ilk... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T23:16+0300

2023-06-09T23:16+0300

2023-06-09T23:16+0300

spor

anadolu efes

türkiye sigorta basketbol süper ligi

fenerbahçe beko

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve adını finale yazdırdı.Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile yöneticiler Ahmet Ketenci, Kemal Danabaş ve İlker Dinçay yerinde takip etti.Karşılaşmaya Wilbekin'in üst üste üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 10'a 8 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, Wilbekin'in 11 sayıyla tamamladığı çeyreği 20-16 üstün tamamladı.İkinci periyoda boyalı alanda iyi başlayan ev sahibi ekip, 8-0'lık seriyle öne geçti: 24-20. Micic'in 13. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı (27-21) üstünlüğü yakalayan lacivert-beyazlılar, aynı oyuncunun 15. dakikadaki 4 sayılık hücumuyla farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in bireysel performansıyla ürettiği skorlarla farkı tek hanede tutmayı başarsa da soyunma odasına 45-41 Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, 24. dakikada Motley'in basketiyle Fenerbahçe Beko, beraberliği yakaladı: 49-49. Aynı dakikada Guduric'in sayılarıyla öne geçen (49-51) sarı-lacivertliler karşısında son bölümde üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-61 önde girdi.Son çeyreğe de iyi giren Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 8 sayıya yükseltti: 71-63. Lacivert-beyazlılar, Bryant'ın üst üste sayılarıyla 35. dakikada farkı çift hanelere (76-66) çıkardı. Üstünlüğü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun 38. dakikada üst üste bulduğu üçlüklerle farkı 3 sayıya (81-78) çekti. Bitime 47 saniye kala Bryant ile basketi bulan Anadolu Efes, farkı 2 hücuma taşıdı. Fenerbahçe Beko, Wilbekin ile hücumdan boş dönünce Anadolu Efes serbest çizgisinden bulduğu sayılarla farkı açtı ve parkeden 87-78 galip ayrıldı.Maçın ardından gerginlik yaşandıTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmanın ardından gerginlik yaşandı.Sinan Erdem Salonu'nda oynanan ve lacivert-beyazlıların kazandığı müsabakanın ardından salonda kavga çıktı.Maçın son bölümünde tribünlerden Fenerbahçeli yöneticilerle atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman parkeden ayrılırken, Fenerbahçeli yöneticilerle sözlü atışma yaşadı. Ataman'ın parkeden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerle tribünler arasında da tartışma çıktı.Birkaç kez her iki taraftan da saldırı teşebbüsü yaşanmasına karşın güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı.Fenerbahçeli yöneticilerin sahadan ayrılmasının ardından gerginlik sona erdi.

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anadolu efes, türkiye sigorta basketbol süper ligi, fenerbahçe beko