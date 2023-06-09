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Trump'a yönelik davada hızlı bir yargılama süreci hedefleniyor
Trump'a yönelik davada hızlı bir yargılama süreci hedefleniyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' soruşturmasına özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith, eski Başkan'a... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T23:53+0300
2023-06-09T23:53+0300
dünya
abd
donald trump
iddianame
gizli belgeler
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Smith, Trump'ın Florida'da bulunan malikanesinden çıkan 'gizli belgeler' soruşturması kapsamındaki dava dosyasının kamuya açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.Trump'ın 'ulusal güvenlik yasalarını ağır şekilde ihlal etmek' ve 'adaleti engellemek için bir komploya katılmakla' suçlandığını belirten Smith, iddianamenin Florida'daki bir bölge mahkemesinde büyük jüri tarafından oylandığını kaydetti.Smith, "İsnat edilen suçların kapsamını ve ciddiyetini anlamak için herkesi (iddianameyi) baştan sona okumaya davet ediyorum" diye konuştu.Ulusal savunma bilgilerini koruyan yasaların ABD emniyeti ve güvenliği için kritik öneme sahip olduğu değerlendirmesine bulunan Smith, bu yasaların uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.Smith, yasaların herkes için geçerli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bu davadaki sanıkların, makul bir şüphenin ötesinde bir mahkemede suçlulukları kanıtlanana kadar masum kabul edilmesi gerektiğini belirtmek benim için çok önemli. Bu amaçla, ofisim, kamu yararına ve sanığın haklarına uygun olarak bu konuda hızlı bir yargılama yapılmasını isteyecektir."Trump'ın Florida'daki malikanesinden çıkan 'gizli belgeler' soruşturması kapsamındaki dava dosyası kamuya açıklanmıştı. 49 sayfalık dava dosyasında, Trump'a karşı aralarında "ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması" dahil 37 suçlama yöneltilmişti.Trump, aleyhinde iddianame hazırlandığını duyurmuştuTrump, dün akşam kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, 'gizli belgeler' ile ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.Gelecek hafta salı yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD başkanının başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230609/trumpin-gizli-belgelere-iliskin-davayla-ilgilenecek-hukuk-ekibi-degisti-1072243019.html
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abd, donald trump, iddianame, gizli belgeler
abd, donald trump, iddianame, gizli belgeler

Trump'a yönelik davada hızlı bir yargılama süreci hedefleniyor

23:53 09.06.2023
© AFP 2023 / DOMINICK REUTERDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / DOMINICK REUTER
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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen 'gizli belgeler' soruşturmasına özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith, eski Başkan'a yönelik davada hızlı bir yargılama yapılmasını talep edeceklerini söyledi.
Smith, Trump'ın Florida'da bulunan malikanesinden çıkan 'gizli belgeler' soruşturması kapsamındaki dava dosyasının kamuya açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
Trump'ın 'ulusal güvenlik yasalarını ağır şekilde ihlal etmek' ve 'adaleti engellemek için bir komploya katılmakla' suçlandığını belirten Smith, iddianamenin Florida'daki bir bölge mahkemesinde büyük jüri tarafından oylandığını kaydetti.
Smith, "İsnat edilen suçların kapsamını ve ciddiyetini anlamak için herkesi (iddianameyi) baştan sona okumaya davet ediyorum" diye konuştu.
Ulusal savunma bilgilerini koruyan yasaların ABD emniyeti ve güvenliği için kritik öneme sahip olduğu değerlendirmesine bulunan Smith, bu yasaların uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.
Smith, yasaların herkes için geçerli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bu davadaki sanıkların, makul bir şüphenin ötesinde bir mahkemede suçlulukları kanıtlanana kadar masum kabul edilmesi gerektiğini belirtmek benim için çok önemli. Bu amaçla, ofisim, kamu yararına ve sanığın haklarına uygun olarak bu konuda hızlı bir yargılama yapılmasını isteyecektir."
Trump'ın Florida'daki malikanesinden çıkan 'gizli belgeler' soruşturması kapsamındaki dava dosyası kamuya açıklanmıştı. 49 sayfalık dava dosyasında, Trump'a karşı aralarında "ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması" dahil 37 suçlama yöneltilmişti.

Trump, aleyhinde iddianame hazırlandığını duyurmuştu

Trump, dün akşam kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, 'gizli belgeler' ile ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.
Gelecek hafta salı yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD başkanının başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım" ifadelerini kullanmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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Trump'ın 'gizli belgelere' ilişkin davayla ilgilenecek hukuk ekibi değişti
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