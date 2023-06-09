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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı temsilcisi Hac, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı temsilcisi Hac, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın özel temsilcisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Defallah el-Hac... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T02:31+0300
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Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, Büyükelçi Hac'i Ankara'da Bakanlık binasındaki makamında kabul ettiği belirtildi.Açıklamada, iki tarafın, "gelişmiş ve özel" ikili ilişkilerin seyrinin ve Sudan'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.Sudan Dışişleri Bakanlığı'na göre Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, ilişkilerin durumuna övgüde bulunarak bu ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki istekliliğini dile getirdi.İki tarafın, Sudan'daki mevcut krizin sona ermesine yardımcı olmak için ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu görüştüğü toplantıda, savaştan sonra harap olmuş yerlerin restorasyonu ve yeniden inşası için dost ülkeler ile beraber ortaklıklara girme konusu da ele alındı.Sudan Dışişleri Bakanlığı'na göre, Bakan Fidan, Sudan Hükümeti ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinde temsil edilen meşruiyete desteğini vurguladı.Açıklamada ayrıca, Egemenlik Konseyi Başkanı özel temsilcisi Büyükelçi Hac’ın Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçabar ile de bir araya geldiği bildirildi.Büyükelçi Hac, Akçabar'a, Sudan hükümetinin ülkedeki mevcut krizi sona erdirme çabalarını aktardı.Toplantıda ayrıca iki ülke arasında ortak işbirliği projelerinin uygulanması ele alındı.
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fidan, hakan fidan, afrika, türkiye, sudan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı temsilcisi Hac, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

02:31 09.06.2023
© ÖMER FARUK KARATAŞ-Hakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© ÖMER FARUK KARATAŞ-
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın özel temsilcisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Defallah el-Hac, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, Büyükelçi Hac'i Ankara'da Bakanlık binasındaki makamında kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, iki tarafın, "gelişmiş ve özel" ikili ilişkilerin seyrinin ve Sudan'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
Sudan Dışişleri Bakanlığı'na göre Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, ilişkilerin durumuna övgüde bulunarak bu ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki istekliliğini dile getirdi.
İki tarafın, Sudan'daki mevcut krizin sona ermesine yardımcı olmak için ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu görüştüğü toplantıda, savaştan sonra harap olmuş yerlerin restorasyonu ve yeniden inşası için dost ülkeler ile beraber ortaklıklara girme konusu da ele alındı.
Sudan Dışişleri Bakanlığı'na göre, Bakan Fidan, Sudan Hükümeti ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinde temsil edilen meşruiyete desteğini vurguladı.
Açıklamada ayrıca, Egemenlik Konseyi Başkanı özel temsilcisi Büyükelçi Hac’ın Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçabar ile de bir araya geldiği bildirildi.
Büyükelçi Hac, Akçabar'a, Sudan hükümetinin ülkedeki mevcut krizi sona erdirme çabalarını aktardı.
Toplantıda ayrıca iki ülke arasında ortak işbirliği projelerinin uygulanması ele alındı.
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