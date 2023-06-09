https://sputniknews.com.tr/20230609/spk-3-sirketin-bedelli-sermaye-artirimini-onayladi-1072207373.html

SPK, 3 şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı

SPK, 3 şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T02:06+0300

2023-06-09T02:06+0300

2023-06-09T02:06+0300

ekonomi

sermaye

sermaye piyasası kurulu (spk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1c/1044378070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_49640d9fa3482fb60b41b5f8796f4765.jpg

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 572.5 milyon liralık, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 68.2 milyon liralık, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ise 2.5 milyar liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.Deniz Yatırım Menkul Değerler'in 900 milyon liralık, Doruk Faktoring AŞ'nin 110 milyon liralık, Global Menkul Değerler'in 70 milyon liralık, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 380 milyon liralık, Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon liralık, Akdeniz Faktoring'in 250 milyon liralık, Vakıf Faktoring'in 1 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 100 milyon lirayla Alnus Yatırım Menkul Değerler, 133 milyon lirayla Ak Faktoring, 150 milyon lirayla Şeker Yatırım Menkul Değerler, 700 milyon dolarla QNB Finansbank AŞ de yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk)