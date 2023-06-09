‘Seçimlerden önce Rus vatandaşlarına karşı bankacılık sektörünün olumsuz tutumu çözülmeyi bekliyor’

“Türkiye’de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yaklaşık 2-3 ay önce boy gösteren Rusya vatandaşlarına karşı bankacılık sektörünün baskın olumsuz tutumu, maalesef Rus yatırımlarının Türkiye’ye akmasının önündeki başat sorun olarak çözülmeyi beklemektedir. Çok ilginçtir, Rusya ile çeşitli Batı ülkeleri arasında karşılıklı yaptırımlar yürürlüğe konsa da dolar ve euro cinsli para transferleri hala yapılabiliyorken, bu yaptırımlara katılmayan Türkiye’nin kendi bankacılık sektörü Rusya’dan herhangi bir yaptırıma tabi olmayan ticari işlemlerde dahi para transferlerine aracılık etmemekte. Ümit ederiz ki yeni kurulan Türkiye Hükümeti doğrudan yabancı yatırıma ciddi gereksinim duyulan bu çetrefilli uluslararası koşullarda deyim yerindeyse Türkiye’ye yatırım için sırada bekleyen Rus iş insanlarının önündeki temel sorunlara dair ivedi çözümsel politika seti geliştirir ve ilgili Türk finans, ticari ve diğer kuruluşlarca da bu politikalara uyulmasına önayak olur. Zira aksi halde, Türk–Rus ticari ilişkilerinin belki de tarihte benzeri görülmemiş bir rekora doğru gideceği ve her daim dostluğunu ve iyi komşuluğunu gördüğümüz Türk milletinin refah seviyesine önemli katkı sunmaya elverişli bu konjonktür korkarız ki kaçırılmış olacaktır. Biz imkanlarımız ölçüsünde iki ülke iş dünyası arasında karşılıklı yarara dayalı uzun vadeli işbirliklerinin kurulmasında köprü rolü oynayacak bu ve benzeri sektörel buluşmaları daha da artırmayı planlıyoruz, çünkü iki ülke arasındaki muazzam ticari potansiyele inanıyoruz”.