https://sputniknews.com.tr/20230609/sanayi-uretimi-nisan-ayinda-dustu-1072220143.html
Sanayi üretimi nisan ayında düştü
Sanayi üretimi nisan ayında düştü
Sanayi üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2, bir önceki aya göre ise yüzde 0.9 geriledi 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T12:26+0300
2023-06-09T12:26+0300
2023-06-09T12:26+0300
ekonomi
sanayi üretimi
sanayi
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TÜİK nisan ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 düştü.Sanayi üretimi şubat ayında yaşanan deprem felaketinin etkisiyle yıllık olarak şubat ayında yüzde 8.2 düşüş kaydetmişti. Mart ayı için daha önce yüzde 0.1'lik daralma açıklanırken bu, yüzde 0.4'lük yükselişe revize edildi. Böylece 1 aylık yükselişin ardından sanayi üretimi yıllık bazda yeniden negatife döndü.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.3 düştü.Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0.9 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.5 arttı.
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sanayi üretimi, sanayi
Sanayi üretimi nisan ayında düştü
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Sanayi üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2, bir önceki aya göre ise yüzde 0.9 geriledi
TÜİK nisan ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 düştü.
Sanayi üretimi şubat ayında yaşanan deprem felaketinin etkisiyle yıllık olarak şubat ayında yüzde 8.2 düşüş kaydetmişti. Mart ayı için daha önce yüzde 0.1'lik daralma açıklanırken bu, yüzde 0.4'lük yükselişe revize edildi. Böylece 1 aylık yükselişin ardından sanayi üretimi yıllık bazda yeniden negatife döndü.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.3 düştü.
Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0.9 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.5 arttı.