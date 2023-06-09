https://sputniknews.com.tr/20230609/rusyanin-voronej-kentindeki-bir-apartmana-drone-dustu-1072217785.html
Rusya’nın Voronej kentindeki bir apartmana drone düştü
Rusya’nın Voronej kentindeki bir apartmana drone düştü
Rusya’nın Voronej kentinde bir apartmana drone düştü. Voronej Valisi Aleksandr Gusev, bina sakinlerinden üç kişinin yaralandığını belirtti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T11:50+0300
2023-06-09T11:50+0300
2023-06-09T11:52+0300
dünya
rusya
voronej
drone
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072217914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1486893b20aae82734c9342900df275c.jpg
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Belinskovo sokağında yer alan yüksek bir apartmana drone düşmesi sonucu üç kişinin yaralandığını duyurdu. Gusev ayrıca, acil durum servislerinin olay yerinde inceleme yaptıklarını belirtti.Belinskovo sokağı, Voronej’in merkezinde bulunuyor.Olay yerinden gelen görüntülerde drone’un düştüğü apartmanın camlarının kırıldığı ve yangın çıktığını görülüyor.
rusya
voronej
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072217914_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cda4f1351c3523176b32b8fc7e39fc07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, voronej, drone, iha
rusya, voronej, drone, iha
Rusya’nın Voronej kentindeki bir apartmana drone düştü
11:50 09.06.2023 (güncellendi: 11:52 09.06.2023) Abone ol
Rusya’nın Voronej kentinde bir apartmana drone düştü. Voronej Valisi Aleksandr Gusev, bina sakinlerinden üç kişinin yaralandığını belirtti.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Belinskovo sokağında yer alan yüksek bir apartmana drone düşmesi sonucu üç kişinin yaralandığını duyurdu. Gusev ayrıca, acil durum servislerinin olay yerinde inceleme yaptıklarını belirtti.
Belinskovo sokağı, Voronej’in merkezinde bulunuyor.
Olay yerinden gelen görüntülerde drone’un düştüğü apartmanın camlarının kırıldığı ve yangın çıktığını görülüyor.