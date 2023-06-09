https://sputniknews.com.tr/20230609/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bir-ofis-binasina-drone-dustu-1072232464.html
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir ofis binasına drone düştü
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir ofis binasına drone düştü
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan bölgelerinden biri olan Belgorod’da bir ofis binasının üstüne bir drone’un düştüğü belirtildi. Drone’un düşmesi sonucu... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T16:59+0300
2023-06-09T16:59+0300
2023-06-09T17:05+0300
ukrayna krizi
rusya
belgorod
ukrayna
saldırı
drone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072232865_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bbe22f306f196b2d44f73da9d0c38d88.jpg
Ukrayna güçlerinin son günlerde sık sık saldırı düzenlediği Rus sınır bölgesi Belgorod’ın Valisi Vyaçeslav Gladkov, bir drone’un üstüne düşmesi sonucu bölgedeki bir ofis binasının hasar gördüğünü duyurdu.Gladkov, drone’un düşmesi sonucu bir patlama meydana gelmediği ancak insansız hava aracının kendisinin alev aldığını kaydetti.Drone saldırısı yüzünden kimsenin zarar görmediğini belirten Gladkov, sadece binanın çatısı ile kazan dairesinin tahrip olduğunu, etrafa saçılan beton parçaları nedeniyle de iki otomobilin hasar aldığını söyledi.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgeleri mayıs sonundan beri sıklıkla Kiev güçlerinin saldırılarına uğruyor. Şimdiye dek Ukrayna güçlerinin en çok saldırı düzenlediği bölgeler Belgorod, Kursk ve Bryansk oldu. Saldırılarda sivil tesisler hedef alınıyor.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072232865_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9faca300671a177937be4f5c7a320ab0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, belgorod, ukrayna, saldırı, drone
rusya, belgorod, ukrayna, saldırı, drone
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir ofis binasına drone düştü
16:59 09.06.2023 (güncellendi: 17:05 09.06.2023) Abone ol
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan bölgelerinden biri olan Belgorod’da bir ofis binasının üstüne bir drone’un düştüğü belirtildi. Drone’un düşmesi sonucu kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı, sadece ofis binasının çatısıyla bir odasının hasar gördüğü kaydedildi.
Ukrayna güçlerinin son günlerde sık sık saldırı düzenlediği Rus sınır bölgesi Belgorod’ın Valisi Vyaçeslav Gladkov, bir drone’un üstüne düşmesi sonucu bölgedeki bir ofis binasının hasar gördüğünü duyurdu.
Gladkov, drone’un düşmesi sonucu bir patlama meydana gelmediği ancak insansız hava aracının kendisinin alev aldığını kaydetti.
Drone saldırısı yüzünden kimsenin zarar görmediğini belirten Gladkov, sadece binanın çatısı ile kazan dairesinin tahrip olduğunu, etrafa saçılan beton parçaları nedeniyle de iki otomobilin hasar aldığını söyledi.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgeleri mayıs sonundan beri sıklıkla Kiev güçlerinin saldırılarına uğruyor.
Şimdiye dek Ukrayna güçlerinin en çok saldırı düzenlediği bölgeler Belgorod, Kursk ve Bryansk oldu. Saldırılarda sivil tesisler hedef alınıyor.