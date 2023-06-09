https://sputniknews.com.tr/20230609/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bir-ofis-binasina-drone-dustu-1072232464.html

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir ofis binasına drone düştü

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir ofis binasına drone düştü

Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan bölgelerinden biri olan Belgorod’da bir ofis binasının üstüne bir drone’un düştüğü belirtildi. Drone’un düşmesi sonucu... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T16:59+0300

2023-06-09T16:59+0300

2023-06-09T17:05+0300

ukrayna krizi

rusya

belgorod

ukrayna

saldırı

drone

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Ukrayna güçlerinin son günlerde sık sık saldırı düzenlediği Rus sınır bölgesi Belgorod’ın Valisi Vyaçeslav Gladkov, bir drone’un üstüne düşmesi sonucu bölgedeki bir ofis binasının hasar gördüğünü duyurdu.Gladkov, drone’un düşmesi sonucu bir patlama meydana gelmediği ancak insansız hava aracının kendisinin alev aldığını kaydetti.Drone saldırısı yüzünden kimsenin zarar görmediğini belirten Gladkov, sadece binanın çatısı ile kazan dairesinin tahrip olduğunu, etrafa saçılan beton parçaları nedeniyle de iki otomobilin hasar aldığını söyledi.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgeleri mayıs sonundan beri sıklıkla Kiev güçlerinin saldırılarına uğruyor. Şimdiye dek Ukrayna güçlerinin en çok saldırı düzenlediği bölgeler Belgorod, Kursk ve Bryansk oldu. Saldırılarda sivil tesisler hedef alınıyor.

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rusya, belgorod, ukrayna, saldırı, drone