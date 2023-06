https://sputniknews.com.tr/20230609/rusya-muslumanlari-dini-idaresi-rusya-ve-turkiye-kuresel-duzeni-iyilestirmek-icin-calisiyor-1072228884.html

Rusya Müslümanları Dini İdaresi: Rusya ve Türkiye küresel düzeni iyileştirmek için çalışıyor

Rusya Müslümanları Dini İdaresi: Rusya ve Türkiye küresel düzeni iyileştirmek için çalışıyor

Rusya Müslümanları Dini İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Damir Muhetdinov, günümüzde Rusya ve Türkiye'nin küresel düzeni iyileştirmek için çalıştığını... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T15:30+0300

2023-06-09T15:30+0300

2023-06-09T15:30+0300

dünya

rusya

müslüman

islam dünyası

recep tayyip erdoğan

rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi

damir muhetdinov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/13/1058894737_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_965107f42a6194f4a7ec882dcdcddd4a.jpg

Sputnik'e demeç veren Muhetdinov, Rusya ve Türkiye'nin egemen devlet, bağımsız siyasi sistem, ulusal devlet idare mekanizmaları gelişme yoluna hemen hemen aynı dönemlerde yöneldiğini söyledi.Muhetdinov, "Her iki ülke de yüksek teknoloji dünyasına, yeni küresel dijital ekonomiye, karmaşıklaşan toplumsal ilişkilere, sosyal medya çağına kendi eşsiz tarihi, felsefi ve dini deneyimiyle girmeyi amaçlıyor" dedi.İki ülke arasındaki işbirliğinin şu anda stratejik düzeye ulaştığını ve küresel güvenliğin buna bağlı olduğunu kaydeden Muhetdinov, bugün Moskova ve Ankara'nın küresel düzeni iyileştirmek, daha adil yapmak için çalıştığının altını çizdi.'Rusyalı Müslümanlar iki ülkenin jeopolitik yakınlaşmasını her zaman destekledi'Rusyalı Müslümanların iki ülkenin işbirliğini, jeopolitik yakınlaşmasını her zaman desteklediğini söyleyen Muhetdinov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'daki Müslüman topluluğun iki ülke arasında oynadığı köprü rolünü çok iyi anladığını belirtti.Türkiye'nin uluslararası arenada ve İslam dünyasındaki rolüyle ilgili görüşlerini de paylaşan Muhetdinov, "Son yıllarda Türkiye, İslam dünyasının liderlerinden biri haline geldi ve Erdoğan bu atılımın yüzü oldu. Erdoğan olmadan, İslam dünyasındaki ve jeopolitik arenadaki devletler arası sorunların çözülmesini tahayyül etmek zor. Erdoğan, Müslüman bir ülkenin geleneklerine sadık kalarak ve kimliğini koruyarak nasıl modern olabileceğini ve hızla gelişebileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.Muhetdinov, Rusyalı Müslümanların Erdoğan'a büyük sempati beslediğini de söyleyerek Cumhurbaşkanı'na yeni görev döneminde başarılar diledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, müslüman, islam dünyası, recep tayyip erdoğan, rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi, damir muhetdinov