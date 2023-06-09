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Rusya Müslümanları Dini İdaresi: Rusya ve Türkiye küresel düzeni iyileştirmek için çalışıyor
Rusya Müslümanları Dini İdaresi: Rusya ve Türkiye küresel düzeni iyileştirmek için çalışıyor
Rusya Müslümanları Dini İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Damir Muhetdinov, günümüzde Rusya ve Türkiye'nin küresel düzeni iyileştirmek için çalıştığını... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T15:30+0300
2023-06-09T15:30+0300
dünya
rusya
müslüman
islam dünyası
recep tayyip erdoğan
rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi
damir muhetdinov
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Sputnik'e demeç veren Muhetdinov, Rusya ve Türkiye'nin egemen devlet, bağımsız siyasi sistem, ulusal devlet idare mekanizmaları gelişme yoluna hemen hemen aynı dönemlerde yöneldiğini söyledi.Muhetdinov, "Her iki ülke de yüksek teknoloji dünyasına, yeni küresel dijital ekonomiye, karmaşıklaşan toplumsal ilişkilere, sosyal medya çağına kendi eşsiz tarihi, felsefi ve dini deneyimiyle girmeyi amaçlıyor" dedi.İki ülke arasındaki işbirliğinin şu anda stratejik düzeye ulaştığını ve küresel güvenliğin buna bağlı olduğunu kaydeden Muhetdinov, bugün Moskova ve Ankara'nın küresel düzeni iyileştirmek, daha adil yapmak için çalıştığının altını çizdi.'Rusyalı Müslümanlar iki ülkenin jeopolitik yakınlaşmasını her zaman destekledi'Rusyalı Müslümanların iki ülkenin işbirliğini, jeopolitik yakınlaşmasını her zaman desteklediğini söyleyen Muhetdinov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'daki Müslüman topluluğun iki ülke arasında oynadığı köprü rolünü çok iyi anladığını belirtti.Türkiye'nin uluslararası arenada ve İslam dünyasındaki rolüyle ilgili görüşlerini de paylaşan Muhetdinov, "Son yıllarda Türkiye, İslam dünyasının liderlerinden biri haline geldi ve Erdoğan bu atılımın yüzü oldu. Erdoğan olmadan, İslam dünyasındaki ve jeopolitik arenadaki devletler arası sorunların çözülmesini tahayyül etmek zor. Erdoğan, Müslüman bir ülkenin geleneklerine sadık kalarak ve kimliğini koruyarak nasıl modern olabileceğini ve hızla gelişebileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.Muhetdinov, Rusyalı Müslümanların Erdoğan'a büyük sempati beslediğini de söyleyerek Cumhurbaşkanı'na yeni görev döneminde başarılar diledi.
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rusya, müslüman, islam dünyası, recep tayyip erdoğan, rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi, damir muhetdinov
rusya, müslüman, islam dünyası, recep tayyip erdoğan, rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi, damir muhetdinov

Rusya Müslümanları Dini İdaresi: Rusya ve Türkiye küresel düzeni iyileştirmek için çalışıyor

15:30 09.06.2023
© POOL / Multimedya arşivine gidin Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
 Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© POOL
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Rusya Müslümanları Dini İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Damir Muhetdinov, günümüzde Rusya ve Türkiye'nin küresel düzeni iyileştirmek için çalıştığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Muhetdinov, Rusya ve Türkiye'nin egemen devlet, bağımsız siyasi sistem, ulusal devlet idare mekanizmaları gelişme yoluna hemen hemen aynı dönemlerde yöneldiğini söyledi.

Muhetdinov, "Her iki ülke de yüksek teknoloji dünyasına, yeni küresel dijital ekonomiye, karmaşıklaşan toplumsal ilişkilere, sosyal medya çağına kendi eşsiz tarihi, felsefi ve dini deneyimiyle girmeyi amaçlıyor" dedi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin şu anda stratejik düzeye ulaştığını ve küresel güvenliğin buna bağlı olduğunu kaydeden Muhetdinov, bugün Moskova ve Ankara'nın küresel düzeni iyileştirmek, daha adil yapmak için çalıştığının altını çizdi.

'Rusyalı Müslümanlar iki ülkenin jeopolitik yakınlaşmasını her zaman destekledi'

Rusyalı Müslümanların iki ülkenin işbirliğini, jeopolitik yakınlaşmasını her zaman desteklediğini söyleyen Muhetdinov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'daki Müslüman topluluğun iki ülke arasında oynadığı köprü rolünü çok iyi anladığını belirtti.

Türkiye'nin uluslararası arenada ve İslam dünyasındaki rolüyle ilgili görüşlerini de paylaşan Muhetdinov, "Son yıllarda Türkiye, İslam dünyasının liderlerinden biri haline geldi ve Erdoğan bu atılımın yüzü oldu. Erdoğan olmadan, İslam dünyasındaki ve jeopolitik arenadaki devletler arası sorunların çözülmesini tahayyül etmek zor. Erdoğan, Müslüman bir ülkenin geleneklerine sadık kalarak ve kimliğini koruyarak nasıl modern olabileceğini ve hızla gelişebileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Muhetdinov, Rusyalı Müslümanların Erdoğan'a büyük sempati beslediğini de söyleyerek Cumhurbaşkanı'na yeni görev döneminde başarılar diledi.
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