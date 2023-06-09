https://sputniknews.com.tr/20230609/resmi-gazetede-yayimladi-fahrettin-altun-cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligina-yeniden-atandi-1072206279.html
Resmi Gazete'de yayımladı: Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Resmi Gazete'de yayımladı: Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T01:12+0300
2023-06-09T01:12+0300
2023-06-09T01:12+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin altun
Resmi Gazete'de yayımladı: Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.