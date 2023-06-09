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Resmi Gazete'de yayımladı: Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Resmi Gazete'de yayımladı: Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T01:12+0300
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fahrettin altun
fahrettin altun

Resmi Gazete'de yayımladı: Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı

01:12 09.06.2023
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.
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