https://sputniknews.com.tr/20230609/putin-dunya-ekonomisinden-izole-olmayacagiz-ama-kritik-alanlarda-kendine-yetmek-egemenligin-temeli-1072234006.html

Putin: Dünya ekonomisinden izole olmayacağız ama kritik alanlarda kendine yetmek egemenliğin temeli

Putin: Dünya ekonomisinden izole olmayacağız ama kritik alanlarda kendine yetmek egemenliğin temeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin kendini dünya ekonomisinden izole edip her şeyi kendi üretmek gibi bir planının olmadığını belirtti. Bununla... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T17:56+0300

2023-06-09T17:56+0300

2023-06-09T17:56+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

egemenlik

avrasya ekonomik birliği (aeb)

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin başbakanları ile Soçi’de gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Tabii ki kendimizi herkesten, dünya ekonomisinden, özellikle de dünya ekonomisinin gelecek vaadeden gelişim merkezlerinden koparıp izole etmeyeceğiz” dedi.“(Kendi gelişimimizi sağlamamız gerekmesi) her şeyi ne pahasına olursa olsun kendi ülkemizde üretmemiz gerektiği anlamına gelmiyor” ifadelerini kullanan Putin, “Böyle bir şey planlarımızda asla yer almıyor” diye ekledi.Bununla beraber Putin, “Ancak kritik alanlarda bağımsız olmamız daha iyi olur, zira kendine yetebilmek, egemenliğin temelidir” değerlendirmesini yaptı.Daha önce Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya ekonomisinin kriz öncesindeki durumuna 2024’te tamamıyla geri dönmüş olacağını söylemişti.

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rusya, vladimir putin, egemenlik, avrasya ekonomik birliği (aeb)