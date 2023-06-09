https://sputniknews.com.tr/20230609/putin-dunya-ekonomisinden-izole-olmayacagiz-ama-kritik-alanlarda-kendine-yetmek-egemenligin-temeli-1072234006.html
Putin: Dünya ekonomisinden izole olmayacağız ama kritik alanlarda kendine yetmek egemenliğin temeli
Putin: Dünya ekonomisinden izole olmayacağız ama kritik alanlarda kendine yetmek egemenliğin temeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin kendini dünya ekonomisinden izole edip her şeyi kendi üretmek gibi bir planının olmadığını belirtti. Bununla... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T17:56+0300
2023-06-09T17:56+0300
2023-06-09T17:56+0300
ekonomi
rusya
vladimir putin
egemenlik
avrasya ekonomik birliği (aeb)
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin başbakanları ile Soçi’de gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Tabii ki kendimizi herkesten, dünya ekonomisinden, özellikle de dünya ekonomisinin gelecek vaadeden gelişim merkezlerinden koparıp izole etmeyeceğiz” dedi.“(Kendi gelişimimizi sağlamamız gerekmesi) her şeyi ne pahasına olursa olsun kendi ülkemizde üretmemiz gerektiği anlamına gelmiyor” ifadelerini kullanan Putin, “Böyle bir şey planlarımızda asla yer almıyor” diye ekledi.Bununla beraber Putin, “Ancak kritik alanlarda bağımsız olmamız daha iyi olur, zira kendine yetebilmek, egemenliğin temelidir” değerlendirmesini yaptı.Daha önce Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya ekonomisinin kriz öncesindeki durumuna 2024’te tamamıyla geri dönmüş olacağını söylemişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, egemenlik, avrasya ekonomik birliği (aeb)
rusya, vladimir putin, egemenlik, avrasya ekonomik birliği (aeb)
Putin: Dünya ekonomisinden izole olmayacağız ama kritik alanlarda kendine yetmek egemenliğin temeli
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin kendini dünya ekonomisinden izole edip her şeyi kendi üretmek gibi bir planının olmadığını belirtti. Bununla beraber kritik alanlarda kimseye bağımlı olmadan kendi üretimini yapmanın, egemenliğin temeli olduğu vurgusunu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin başbakanları ile Soçi’de gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Tabii ki kendimizi herkesten, dünya ekonomisinden, özellikle de dünya ekonomisinin gelecek vaadeden gelişim merkezlerinden koparıp izole etmeyeceğiz” dedi.
“(Kendi gelişimimizi sağlamamız gerekmesi) her şeyi ne pahasına olursa olsun kendi ülkemizde üretmemiz gerektiği anlamına gelmiyor” ifadelerini kullanan Putin, “Böyle bir şey planlarımızda asla yer almıyor” diye ekledi.
Bununla beraber Putin, “Ancak kritik alanlarda bağımsız olmamız daha iyi olur, zira kendine yetebilmek, egemenliğin temelidir” değerlendirmesini yaptı.
Daha önce Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya ekonomisinin kriz öncesindeki durumuna 2024’te tamamıyla geri dönmüş olacağını söylemişti.