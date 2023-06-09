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https://sputniknews.com.tr/20230609/partnerini-oldurup-20-parcaya-ayirip-duduklu-tencerede-kaynatip-kopeklere-yedirdi-1072229846.html
Partnerini öldürüp, 20 parçaya ayırıp, düdüklü tencerede kaynatıp köpeklere yedirdi
Partnerini öldürüp, 20 parçaya ayırıp, düdüklü tencerede kaynatıp köpeklere yedirdi
Hindistan'da ayrıntıları kan donduran bir cinayet yaşandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T16:12+0300
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Hindistan'da 56 yaşındaki bir adam 32 yaşındaki partnerini öldürüp, ortadan kaldırmak için cansız bedenini 20 parçaya ayırıp, bu parçaları düdüklü tencerede pişirip köpeklere yedirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Çiftin birlikte yaşadığı apartman dairesinden gelen koku üzerine harekete geçen polis ekipleri, Saraswati Vaidya adlı kadının cansız bedeninin parçalarını buldu. Hint polisi 4 Haziran'daki cinayet sonrası kadının bazı uzuvlarının da kayıp olduğunu belirtti. İsmi Hint basınında farklı şekillerde aktarılan zanlı da yakalanıp gözaltına alındı. Komşuları, zanlının 2014'ten bu yana aynı apartman dairesinde yaşadığını ve çiftin sık kavga ettiğini anlattı.
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hindistan, cinayet, köpek

Partnerini öldürüp, 20 parçaya ayırıp, düdüklü tencerede kaynatıp köpeklere yedirdi

16:12 09.06.2023
© AA / Cezaevi, hapis, hapishane
Cezaevi, hapis, hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA /
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Hindistan'da ayrıntıları kan donduran bir cinayet yaşandı.
Hindistan'da 56 yaşındaki bir adam 32 yaşındaki partnerini öldürüp, ortadan kaldırmak için cansız bedenini 20 parçaya ayırıp, bu parçaları düdüklü tencerede pişirip köpeklere yedirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Çiftin birlikte yaşadığı apartman dairesinden gelen koku üzerine harekete geçen polis ekipleri, Saraswati Vaidya adlı kadının cansız bedeninin parçalarını buldu. Hint polisi 4 Haziran'daki cinayet sonrası kadının bazı uzuvlarının da kayıp olduğunu belirtti.
İsmi Hint basınında farklı şekillerde aktarılan zanlı da yakalanıp gözaltına alındı.
Komşuları, zanlının 2014'ten bu yana aynı apartman dairesinde yaşadığını ve çiftin sık kavga ettiğini anlattı.
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