Partnerini öldürüp, 20 parçaya ayırıp, düdüklü tencerede kaynatıp köpeklere yedirdi
© AA / Cezaevi, hapis, hapishane
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Hindistan'da ayrıntıları kan donduran bir cinayet yaşandı.
Hindistan'da 56 yaşındaki bir adam 32 yaşındaki partnerini öldürüp, ortadan kaldırmak için cansız bedenini 20 parçaya ayırıp, bu parçaları düdüklü tencerede pişirip köpeklere yedirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
#WATCH | Maharashtra | 32-year-old woman killed by 56-year-old live-in partner | As per Police, the accused Manoj Sahni killed Saraswati Vaidya 3-4 days back and after that, he purchased a tree-cutter to chop her into pieces. Police say that the accused boiled pieces of her body… pic.twitter.com/ilFUfWVOLY— ANI (@ANI) June 8, 2023
Çiftin birlikte yaşadığı apartman dairesinden gelen koku üzerine harekete geçen polis ekipleri, Saraswati Vaidya adlı kadının cansız bedeninin parçalarını buldu. Hint polisi 4 Haziran'daki cinayet sonrası kadının bazı uzuvlarının da kayıp olduğunu belirtti.
İsmi Hint basınında farklı şekillerde aktarılan zanlı da yakalanıp gözaltına alındı.
Komşuları, zanlının 2014'ten bu yana aynı apartman dairesinde yaşadığını ve çiftin sık kavga ettiğini anlattı.
Man Kills His Live-In Partner, Chops Her Body Into Pieces In Mira Road#MiraRoad #Mumbai #Murder #MumbaiMurder #Thane #MiraBhayander #Bhayandar https://t.co/WOZhjvm1PW— Mashable India (@MashableIndia) June 8, 2023