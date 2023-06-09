https://sputniknews.com.tr/20230609/new-yorktaki-mucevher-muzayedesinde-cifte-rekor-1072231996.html
New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor
New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor
New York'taki bir müzayedede bugüne kadar açık arttırmaya çıkarılan en büyük yakut 'Fura Yıldızı' 34.8 milyon dolarla rekor fiyata alıcı bulurken, mor-pembe... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T16:45+0300
2023-06-09T16:45+0300
2023-06-09T16:47+0300
dünya
mücevher
elmas
abd
video
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ABD'nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evi'nde geçen yıl Mozambik’te Dubai merkezli madencilik şirketi Fura tarafından işletilen bir madende bulunan 55.22 karatlık yakut, 21 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı. Şimdiye kadar açık arttırmaya çıkarılan en büyük yakut olan ve 'Estrela de Fura' (Fura Yıldızı) adı verilen değerli taş, 34.8 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu. Fura Yıldızı böylece bir müzayedede satılan en değerli yakut oldu. Müzayede evi yakutu, "'hayatta bir kez bulunabilecek değerli bir taş' olarak nitelendirdi.
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New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor
New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor
2023-06-09T16:45+0300
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mücevher, elmas, abd, video, видео
mücevher, elmas, abd, video, видео
New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor
16:45 09.06.2023 (güncellendi: 16:47 09.06.2023) Abone ol
New York'taki bir müzayedede bugüne kadar açık arttırmaya çıkarılan en büyük yakut 'Fura Yıldızı' 34.8 milyon dolarla rekor fiyata alıcı bulurken, mor-pembe elmas ise 34.8 milyon dolara satılarak kendi renginde satış rekoru kırdı.
ABD'nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evi'nde geçen yıl Mozambik’te Dubai merkezli madencilik şirketi Fura tarafından işletilen bir madende bulunan 55.22 karatlık yakut, 21 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı.
Şimdiye kadar açık arttırmaya çıkarılan en büyük yakut olan ve 'Estrela de Fura' (Fura Yıldızı) adı verilen değerli taş, 34.8 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu.
Fura Yıldızı böylece bir müzayedede satılan en değerli yakut oldu.
Müzayede evi yakutu, "'hayatta bir kez bulunabilecek değerli bir taş' olarak nitelendirdi.