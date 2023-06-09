https://sputniknews.com.tr/20230609/new-yorktaki-mucevher-muzayedesinde-cifte-rekor-1072231996.html

New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor

New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor

New York'taki bir müzayedede bugüne kadar açık arttırmaya çıkarılan en büyük yakut 'Fura Yıldızı' 34.8 milyon dolarla rekor fiyata alıcı bulurken, mor-pembe... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T16:45+0300

2023-06-09T16:45+0300

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dünya

mücevher

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abd

video

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ABD'nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evi'nde geçen yıl Mozambik’te Dubai merkezli madencilik şirketi Fura tarafından işletilen bir madende bulunan 55.22 karatlık yakut, 21 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı. Şimdiye kadar açık arttırmaya çıkarılan en büyük yakut olan ve 'Estrela de Fura' (Fura Yıldızı) adı verilen değerli taş, 34.8 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu. Fura Yıldızı böylece bir müzayedede satılan en değerli yakut oldu. Müzayede evi yakutu, "'hayatta bir kez bulunabilecek değerli bir taş' olarak nitelendirdi.

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New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor 2023-06-09T16:45+0300 true PT1M25S

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mücevher, elmas, abd, video, видео