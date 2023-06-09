https://sputniknews.com.tr/20230609/merkez-bankasi-baskani-hafize-gaye-erkan-oldu-1072206319.html
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T01:14+0300
2023-06-09T01:14+0300
2023-06-09T01:14+0300
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2023
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Sputnik Türkiye
merkez bankası
merkez bankası
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı.