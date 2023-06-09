https://sputniknews.com.tr/20230609/meb-ekys-sonuclari-aciklandi-1072223027.html
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T13:20+0300
2023-06-09T13:20+0300
2023-06-09T13:20+0300
türkiye
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ösym
sınav
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230604/lgs-merkezi-sinavi-sona-erdi-1071996572.html
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meb ekys 2023, meb ekys 2023 sonuçları, meb ekys 2023 sonuç ekranı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS sınav sonuçları erişime açıldı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.