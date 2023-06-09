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Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Avusturalyalı bilim insanları, Kovid-19 virüsünün beyin dokusuna adaptasyonla kronik sinir sistemi hastalıklarıyla sonuçlanacak nörobiyolojik belirtilere sebep... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T19:17+0300
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koronavirüs
beyin
avusturalya
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Drug Target Review'in haberine göre, Avusturalya’da Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kovid-19 virüsünün beyindeki nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiğini kanıtladı.Yapılan deneylerde, laboratuvar ortamında elde edilen fare ve insan beyin kültürleri yeşil floresan protein (GFP) ile işaretledikten sonra Kovid-19 virüsü (SARS-CoV-2) ile enfekte edildi.Virüsün nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiği ve hücreler arası bağlar kurduğu gözlemlendi.Araştırmacılardan Martinez-Marmol, literatürdeki genel kanının, bir virüs beyne girdiğinde ya hücre ölümü gerçekleşir ya da enfeksiyon gözlemlenebilir şeklinde iki olasılık olduğunu ifade ederek, "Ancak üçüncü bir olasılığı kanıtladık. Bu da nöral füzyon” açıklamasında bulundu.Araştırmacılar, Kovid-19’un davranışını anlamanın, sinir sistemine saldıran HIV, kuduz, kızamık, Zika ve diğer virüslerin de nöropatolojisini ve işleyişini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.Araştırma "Science Advances" dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/cin-kovid-19-salgininda-yeni-enfeksiyon-dalgasini-yasiyor-1072196945.html
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beyin, avusturalya, queensland, queensland üniversitesi (uq) , queensland üniversitesi
beyin, avusturalya, queensland, queensland üniversitesi (uq) , queensland üniversitesi

Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı

19:17 09.06.2023
© Sputnik / Михаил Тургиев / Multimedya arşivine gidinMaske - koronavirüs - Kovid-19
Maske - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Sputnik / Михаил Тургиев
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Avusturalyalı bilim insanları, Kovid-19 virüsünün beyin dokusuna adaptasyonla kronik sinir sistemi hastalıklarıyla sonuçlanacak nörobiyolojik belirtilere sebep olduğunu kanıtladı.
Drug Target Review'in haberine göre, Avusturalya’da Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kovid-19 virüsünün beyindeki nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiğini kanıtladı.
Yapılan deneylerde, laboratuvar ortamında elde edilen fare ve insan beyin kültürleri yeşil floresan protein (GFP) ile işaretledikten sonra Kovid-19 virüsü (SARS-CoV-2) ile enfekte edildi.
Virüsün nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiği ve hücreler arası bağlar kurduğu gözlemlendi.
Araştırmacılardan Martinez-Marmol, literatürdeki genel kanının, bir virüs beyne girdiğinde ya hücre ölümü gerçekleşir ya da enfeksiyon gözlemlenebilir şeklinde iki olasılık olduğunu ifade ederek, "Ancak üçüncü bir olasılığı kanıtladık. Bu da nöral füzyon” açıklamasında bulundu.
Araştırmacılar, Kovid-19’un davranışını anlamanın, sinir sistemine saldıran HIV, kuduz, kızamık, Zika ve diğer virüslerin de nöropatolojisini ve işleyişini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.
Araştırma "Science Advances" dergisinde yayımlandı.
Çin - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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Çin, Kovid-19 salgınında yeni enfeksiyon dalgasını yaşıyor
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