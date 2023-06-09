https://sputniknews.com.tr/20230609/johnny-depp-istanbula-geldi-1072239905.html

Johnny Depp İstanbul'a geldi

Johnny Depp İstanbul'a geldi

ABD'li aktör Johnny Depp'in yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser için İstanbul'a geldi. Konserin geliri depremzedelere bağışlanacak. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T20:51+0300

2023-06-09T20:51+0300

2023-06-09T20:58+0300

dünya

hollywood

johnny depp

hollywood vampires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072239611_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2de1afc68621cba7aa1115ec5d25c8e6.jpg

Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi.Özel güvenlik ekibi eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Depp, konser öncesi konaklayacağı otele gitti.Depp, iki gün önce ayak bileğini incitmesi nedeniyle, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika'daki üç konserlerini ertelediklerini duyurmuştu. Grup üyelerinin 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konser ise bu durumdan etkilenmedi.Konserin geliri depremzedelere bağışlanacakJohnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, daha önce yayımladıkları mesajda, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230406/johhny-deppten-kariyerine-cannes-galali-gorkemli-donus-1069276845.html

hollywood

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollywood, johnny depp, hollywood vampires