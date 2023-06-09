https://sputniknews.com.tr/20230609/johnny-depp-istanbula-geldi-1072239905.html
Johnny Depp İstanbul'a geldi
Johnny Depp İstanbul'a geldi
ABD'li aktör Johnny Depp'in yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser için İstanbul'a geldi. Konserin geliri depremzedelere bağışlanacak. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T20:51+0300
2023-06-09T20:51+0300
2023-06-09T20:58+0300
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hollywood
johnny depp
hollywood vampires
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Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi.Özel güvenlik ekibi eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Depp, konser öncesi konaklayacağı otele gitti.Depp, iki gün önce ayak bileğini incitmesi nedeniyle, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika'daki üç konserlerini ertelediklerini duyurmuştu. Grup üyelerinin 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konser ise bu durumdan etkilenmedi.Konserin geliri depremzedelere bağışlanacakJohnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, daha önce yayımladıkları mesajda, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230406/johhny-deppten-kariyerine-cannes-galali-gorkemli-donus-1069276845.html
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hollywood, johnny depp, hollywood vampires
hollywood, johnny depp, hollywood vampires
Johnny Depp İstanbul'a geldi
20:51 09.06.2023 (güncellendi: 20:58 09.06.2023) Abone ol
ABD'li aktör Johnny Depp'in yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser için İstanbul'a geldi. Konserin geliri depremzedelere bağışlanacak.
Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.
Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.
Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.
Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi.
Özel güvenlik ekibi eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Depp, konser öncesi konaklayacağı otele gitti.
Depp, iki gün önce ayak bileğini incitmesi nedeniyle, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika'daki üç konserlerini ertelediklerini duyurmuştu. Grup üyelerinin 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konser ise bu durumdan etkilenmedi.
Konserin geliri depremzedelere bağışlanacak
Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, daha önce yayımladıkları mesajda, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.