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Johnny Depp İstanbul'a geldi
Johnny Depp İstanbul'a geldi
ABD'li aktör Johnny Depp'in yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser için İstanbul'a geldi. Konserin geliri depremzedelere bağışlanacak. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T20:51+0300
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dünya
hollywood
johnny depp
hollywood vampires
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Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi.Özel güvenlik ekibi eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Depp, konser öncesi konaklayacağı otele gitti.Depp, iki gün önce ayak bileğini incitmesi nedeniyle, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika'daki üç konserlerini ertelediklerini duyurmuştu. Grup üyelerinin 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konser ise bu durumdan etkilenmedi.Konserin geliri depremzedelere bağışlanacakJohnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, daha önce yayımladıkları mesajda, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230406/johhny-deppten-kariyerine-cannes-galali-gorkemli-donus-1069276845.html
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hollywood, johnny depp, hollywood vampires
hollywood, johnny depp, hollywood vampires

Johnny Depp İstanbul'a geldi

20:51 09.06.2023 (güncellendi: 20:58 09.06.2023)
© İHA / LOKMAN SARIKURTAktör ve şarkıcı Johnny Depp, yarın akşam saat 22.00'da Life Park İstanbul'da düzenleyeceği konser için Romanya'nın başkenti Bükreş'ten havalanan özel uçakla saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na geldi.
Aktör ve şarkıcı Johnny Depp, yarın akşam saat 22.00'da Life Park İstanbul'da düzenleyeceği konser için Romanya'nın başkenti Bükreş'ten havalanan özel uçakla saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© İHA / LOKMAN SARIKURT
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ABD'li aktör Johnny Depp'in yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser için İstanbul'a geldi. Konserin geliri depremzedelere bağışlanacak.
Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.
Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.
Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.
Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi.
Özel güvenlik ekibi eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Depp, konser öncesi konaklayacağı otele gitti.
Depp, iki gün önce ayak bileğini incitmesi nedeniyle, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika'daki üç konserlerini ertelediklerini duyurmuştu. Grup üyelerinin 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konser ise bu durumdan etkilenmedi.

Konserin geliri depremzedelere bağışlanacak

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, daha önce yayımladıkları mesajda, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.
Eski eşi Amber Heard ile şiddetli geçimsizlik davasını kazanan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle dışlandığı sinema sektörüne görkemli bir şekilde dönüş yaptı. Aynı zamanda ünlü aktörün ilk Fransız sineması filmi de olan 'Jeanne du Barry', Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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Johnny Depp'ten kariyerine Cannes galalı görkemli dönüş
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