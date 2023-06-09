https://sputniknews.com.tr/20230609/isvicrede-parlamento-ukrayna-icin-5-milyar-franklik-yardim-paketini-reddetti-1072207762.html
İsviçre'de parlamento Ukrayna için 5 milyar franklık yardım paketini reddetti
İsviçre'de parlamento Ukrayna için 5 milyar franklık yardım paketini reddetti
İsviçre Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya destek için 5 milyar İsviçre frangı (5.5 milyar dolar) tutarındaki yardım paketini reddetti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T03:02+0300
2023-06-09T03:02+0300
2023-06-09T03:02+0300
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İsviçre basınında yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Dış Politika Komisyonu'nun beş ile on yıl sürmesi öngörülen bu yardım paketi önerisi reddedildi.İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, karara ilişkin yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, Ukrayna halkı için üç destek paketi hazırladığını ve devam eden savaş dolayısıyla yeniden yapılanma için ihtiyacın ne kadar olacağını öngöremediklerini kaydetti.Cassis, "İsviçre, Ukrayna'ya halihazırda büyük bir mali katkı yaptı. İsviçre hükümeti 2025-2028 dönemi için Ukrayna ve bölge için şimdiden yaklaşık 1.5 milyar frank ayırdı" ifadelerini kullandı.Yardım paketinin insani yardım, sivil halkın korunması, mayın temizleme ve barışın inşası için kullanılması planlanıyordu.Kararın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İsviçre Parlamentosu'nda yapacağı konuşmasına bir hafta öncesinde alındığı belirtildi.Ukrayna'ya yardım konusunun 12 Haziran'da yeniden meclisin gündemine gelmesi öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/abdli-emekli-general-hodges-ukrayna-ordusu-kirimdaki-tum-ruslari-oldurmeye-veya-esir-almaya-hazir-1072204437.html
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İsviçre'de parlamento Ukrayna için 5 milyar franklık yardım paketini reddetti
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İsviçre Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya destek için 5 milyar İsviçre frangı (5.5 milyar dolar) tutarındaki yardım paketini reddetti.
İsviçre basınında yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Dış Politika Komisyonu'nun beş ile on yıl sürmesi öngörülen bu yardım paketi önerisi reddedildi.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, karara ilişkin yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, Ukrayna halkı için üç destek paketi hazırladığını ve devam eden savaş dolayısıyla yeniden yapılanma için ihtiyacın ne kadar olacağını öngöremediklerini kaydetti.
Cassis, "İsviçre, Ukrayna'ya halihazırda büyük bir mali katkı yaptı. İsviçre hükümeti 2025-2028 dönemi için Ukrayna ve bölge için şimdiden yaklaşık 1.5 milyar frank ayırdı" ifadelerini kullandı.
Yardım paketinin insani yardım, sivil halkın korunması, mayın temizleme ve barışın inşası için kullanılması planlanıyordu.
Kararın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İsviçre Parlamentosu'nda yapacağı konuşmasına bir hafta öncesinde alındığı belirtildi.
Ukrayna'ya yardım konusunun 12 Haziran'da yeniden meclisin gündemine gelmesi öngörülüyor.