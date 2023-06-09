https://sputniknews.com.tr/20230609/istanbulda-sahte-1-milyar-dolar-ele-gecirildi-1072238179.html
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da 100'lük banknotlar halinde sahte 1 milyar dolar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T19:52+0300
2023-06-09T19:52+0300
2023-06-09T19:52+0300
türkiye
istanbul
afrika
jandarma
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Afrika ülkelerine gönderilmek üzere banknotlar halinde hazırlanan sahte 1 milyar dolar ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.Ekipler, istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Kağıthane'deki bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıklarını, buraya yüklü miktarda kargo kolisi ve kasaların taşındığını belirledi.Adrese baskın yapan ekipler, paraları imal eden ve nakledecek olan İsveç vatandaşları D.B.S.B, N.J.W. ve N.O.F. ile İngiltere vatandaşı J.W, Gana vatandaşı A.K.K. ve Türk vatandaşı A.Ö'yü suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramada, Afrika ülkelerine çıkış yapmak üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş 100'lük banknotlar halinde sahte 1 milyar dolar ele geçirildi.Şüphelilerin İstanbul Şişli'de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan ekipler, burada bulunan bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu.Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.Bu arada, jandarma ekiplerince yapılan operasyonun "Cumhuriyet tarihinin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para yakalama operasyonu" olduğu bildirildi.
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istanbul, afrika, jandarma
istanbul, afrika, jandarma
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
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İstanbul'da 100'lük banknotlar halinde sahte 1 milyar dolar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Afrika ülkelerine gönderilmek üzere banknotlar halinde hazırlanan sahte 1 milyar dolar ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Kağıthane'deki bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıklarını, buraya yüklü miktarda kargo kolisi ve kasaların taşındığını belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, paraları imal eden ve nakledecek olan İsveç vatandaşları D.B.S.B, N.J.W. ve N.O.F. ile İngiltere vatandaşı J.W, Gana vatandaşı A.K.K. ve Türk vatandaşı A.Ö'yü suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramada, Afrika ülkelerine çıkış yapmak üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş 100'lük banknotlar halinde sahte 1 milyar dolar ele geçirildi.
Şüphelilerin İstanbul Şişli'de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan ekipler, burada bulunan bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.
Bu arada, jandarma ekiplerince yapılan operasyonun "Cumhuriyet tarihinin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para yakalama operasyonu" olduğu bildirildi.