https://sputniknews.com.tr/20230609/istanbulda-bir-avmde-lgbtlilere-ozel-tuvalet-acildigi-iddiasina-yanit-yanlis-anlasilma-1072220691.html

İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddiasına yanıt: 'Yanlış anlaşılma'

İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddiasına yanıt: 'Yanlış anlaşılma'

İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddialarıyla ilgili restoran tarafından yapılan açıklamada, "Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T12:43+0300

2023-06-09T12:43+0300

2023-06-09T13:10+0300

tuvalet

lgbt

türkiye

iddia

açıklama

video

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İstanbul Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldığı iddia edildi.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü. Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı. Tuvaletin içinde ise İngilizce olarak ‘Büyük düşün’ yazdığı görüldü.'Ortak kullanım'Çıkan haberlerin ardından restorandan açıklama geldi:

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İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddiasına yanıt: 'Yanlış anlaşılma' İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddiasına yanıt: 'Yanlış anlaşılma' 2023-06-09T12:43+0300 true PT1M10S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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tuvalet, lgbt, iddia, açıklama, video, видео