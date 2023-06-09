https://sputniknews.com.tr/20230609/istanbulda-bir-avmde-lgbtlilere-ozel-tuvalet-acildigi-iddiasina-yanit-yanlis-anlasilma-1072220691.html
İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddiasına yanıt: 'Yanlış anlaşılma'
İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddiasına yanıt: 'Yanlış anlaşılma'
İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddialarıyla ilgili restoran tarafından yapılan açıklamada, "Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T12:43+0300
2023-06-09T12:43+0300
2023-06-09T13:10+0300
tuvalet
lgbt
türkiye
iddia
açıklama
video
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İstanbul Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldığı iddia edildi.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü. Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı. Tuvaletin içinde ise İngilizce olarak ‘Büyük düşün’ yazdığı görüldü.'Ortak kullanım'Çıkan haberlerin ardından restorandan açıklama geldi:
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İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddiasına yanıt: 'Yanlış anlaşılma'
İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddiasına yanıt: 'Yanlış anlaşılma'
2023-06-09T12:43+0300
true
PT1M10S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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tuvalet, lgbt, iddia, açıklama, video, видео
tuvalet, lgbt, iddia, açıklama, video, видео
İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddiasına yanıt: 'Yanlış anlaşılma'
12:43 09.06.2023 (güncellendi: 13:10 09.06.2023) Abone ol
İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldığı iddialarıyla ilgili restoran tarafından yapılan açıklamada, "Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda ortak kullanım için tasarlanan alanlarımız, bu sebeple yeniden düzenlenmiştir. Yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntülerimizi paylaşırız" denildi.
İstanbul Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldığı iddia edildi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü. Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı. Tuvaletin içinde ise İngilizce olarak ‘Büyük düşün’ yazdığı görüldü.
'Ortak kullanım'
Çıkan haberlerin ardından restorandan açıklama geldi:
"Saygıdeğer kamuoyu ve değerli basın mensupları, kiracısı olduğumuz Kanyon AVM'de bulunan USLA restoranımızdaki görsel öğeler istemediğimiz farklı algılara neden olmuş ve haberleştirilmiştir. Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda ortak kullanım için tasarlanan alanlarımız, bu sebeple yeniden düzenlenmiştir. Yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntülerimizi paylaşırız."