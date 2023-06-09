https://sputniknews.com.tr/20230609/ingiltere-basbakani-sunak-yapay-zekanin-risklerine-karsi-harekete-gecilmesini-istedi-1072205511.html
İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi
İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın oluşturabileceği tehlikelere işaret ederek bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T01:02+0300
2023-06-09T01:02+0300
2023-06-09T01:03+0300
dünya
rishi sunak
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joe biden
yapay zeka
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Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.İki ülke olarak yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Sunak, en yüksek önceliklerinin "ulusal güvenlik" olduğunu kaydetti.Yapay zeka konusuBugün duyurdukları Atlantik Deklarasyonu anlaşmasının sunacağı ekonomik katkılardan bahseden Sunak, yapay zeka konusuna değindi ve İngiltere'nin yapay zeka güvenliği konusundaki ilk küresel zirveye ev sahipliği yapacağını ifade etti.Yapay zekanın toplumsal ve ekonomik açıdan fırsatlar sunabileceğini ifade eden Sunak, "Bununla birlikte, liderler olarak bizlerin farkında olmamız ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almamız gereken çok gerçek riskler oluşturduğu da açık." değerlendirmesinde bulundu.Sunak teknolojik değişimin hızına işaret ederek yapay zeka konusunun ele alınmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı.Ukrayna'ya destek devam edecekSunak, Ukrayna'ya destek vermekten gurur duyduklarını belirtti."Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne kadar sürerse sürsün burada olacağız." diyen Sunak, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/abd-ve-ingiltereden-ekonomik-isbirligini-guclendirmeye-yonelik-yeni-ortaklik-1072204030.html
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rishi sunak, abd, joe biden, yapay zeka
rishi sunak, abd, joe biden, yapay zeka
İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi
01:02 09.06.2023 (güncellendi: 01:03 09.06.2023) Abone ol
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın oluşturabileceği tehlikelere işaret ederek bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.
Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.
İki ülke olarak yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Sunak, en yüksek önceliklerinin "ulusal güvenlik" olduğunu kaydetti.
Yapay zeka konusu
Bugün duyurdukları Atlantik Deklarasyonu anlaşmasının sunacağı ekonomik katkılardan bahseden Sunak, yapay zeka konusuna değindi ve İngiltere'nin yapay zeka güvenliği konusundaki ilk küresel zirveye ev sahipliği yapacağını ifade etti.
Yapay zekanın toplumsal ve ekonomik açıdan fırsatlar sunabileceğini ifade eden Sunak, "Bununla birlikte, liderler olarak bizlerin farkında olmamız ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almamız gereken çok gerçek riskler oluşturduğu da açık." değerlendirmesinde bulundu.
Sunak teknolojik değişimin hızına işaret ederek yapay zeka konusunun ele alınmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı.
Ukrayna'ya destek devam edecek
Sunak, Ukrayna'ya destek vermekten gurur duyduklarını belirtti.
"Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne kadar sürerse sürsün burada olacağız." diyen Sunak, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.