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İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi
İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın oluşturabileceği tehlikelere işaret ederek bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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rishi sunak
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Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.İki ülke olarak yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Sunak, en yüksek önceliklerinin "ulusal güvenlik" olduğunu kaydetti.Yapay zeka konusuBugün duyurdukları Atlantik Deklarasyonu anlaşmasının sunacağı ekonomik katkılardan bahseden Sunak, yapay zeka konusuna değindi ve İngiltere'nin yapay zeka güvenliği konusundaki ilk küresel zirveye ev sahipliği yapacağını ifade etti.Yapay zekanın toplumsal ve ekonomik açıdan fırsatlar sunabileceğini ifade eden Sunak, "Bununla birlikte, liderler olarak bizlerin farkında olmamız ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almamız gereken çok gerçek riskler oluşturduğu da açık." değerlendirmesinde bulundu.Sunak teknolojik değişimin hızına işaret ederek yapay zeka konusunun ele alınmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı.Ukrayna'ya destek devam edecekSunak, Ukrayna'ya destek vermekten gurur duyduklarını belirtti."Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne kadar sürerse sürsün burada olacağız." diyen Sunak, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/abd-ve-ingiltereden-ekonomik-isbirligini-guclendirmeye-yonelik-yeni-ortaklik-1072204030.html
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rishi sunak, abd, joe biden, yapay zeka
rishi sunak, abd, joe biden, yapay zeka

İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi

01:02 09.06.2023 (güncellendi: 01:03 09.06.2023)
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUERishi Sunak ABD'de
Rishi Sunak ABD'de - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUE
Abone olTelegram
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın oluşturabileceği tehlikelere işaret ederek bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.
Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.
İki ülke olarak yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Sunak, en yüksek önceliklerinin "ulusal güvenlik" olduğunu kaydetti.
ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Joe Biden (sağda) ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak (solda) ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
DÜNYA
ABD ve İngiltere'den ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik yeni ortaklık
Dün, 23:58

Yapay zeka konusu

Bugün duyurdukları Atlantik Deklarasyonu anlaşmasının sunacağı ekonomik katkılardan bahseden Sunak, yapay zeka konusuna değindi ve İngiltere'nin yapay zeka güvenliği konusundaki ilk küresel zirveye ev sahipliği yapacağını ifade etti.
Yapay zekanın toplumsal ve ekonomik açıdan fırsatlar sunabileceğini ifade eden Sunak, "Bununla birlikte, liderler olarak bizlerin farkında olmamız ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almamız gereken çok gerçek riskler oluşturduğu da açık." değerlendirmesinde bulundu.
Sunak teknolojik değişimin hızına işaret ederek yapay zeka konusunun ele alınmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı.

Ukrayna'ya destek devam edecek

Sunak, Ukrayna'ya destek vermekten gurur duyduklarını belirtti.
"Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne kadar sürerse sürsün burada olacağız." diyen Sunak, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.
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