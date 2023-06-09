https://sputniknews.com.tr/20230609/ingiltere-basbakani-sunak-yapay-zekanin-risklerine-karsi-harekete-gecilmesini-istedi-1072205511.html

İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi

İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın oluşturabileceği tehlikelere işaret ederek bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T01:02+0300

2023-06-09T01:02+0300

2023-06-09T01:03+0300

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joe biden

yapay zeka

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Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.İki ülke olarak yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Sunak, en yüksek önceliklerinin "ulusal güvenlik" olduğunu kaydetti.Yapay zeka konusuBugün duyurdukları Atlantik Deklarasyonu anlaşmasının sunacağı ekonomik katkılardan bahseden Sunak, yapay zeka konusuna değindi ve İngiltere'nin yapay zeka güvenliği konusundaki ilk küresel zirveye ev sahipliği yapacağını ifade etti.Yapay zekanın toplumsal ve ekonomik açıdan fırsatlar sunabileceğini ifade eden Sunak, "Bununla birlikte, liderler olarak bizlerin farkında olmamız ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almamız gereken çok gerçek riskler oluşturduğu da açık." değerlendirmesinde bulundu.Sunak teknolojik değişimin hızına işaret ederek yapay zeka konusunun ele alınmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı.Ukrayna'ya destek devam edecekSunak, Ukrayna'ya destek vermekten gurur duyduklarını belirtti."Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne kadar sürerse sürsün burada olacağız." diyen Sunak, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230608/abd-ve-ingiltereden-ekonomik-isbirligini-guclendirmeye-yonelik-yeni-ortaklik-1072204030.html

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