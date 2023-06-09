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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230609/hande-firat-mehmet-simsekin-ilk-hedefi-merkez-bankasinin-rezerv-kayiplarini-durdurmak-1072211403.html
Hande Fırat: Mehmet Şimşek'in ilk hedefi Merkez Bankası'nın rezerv kayıplarını durdurmak
Hande Fırat: Mehmet Şimşek'in ilk hedefi Merkez Bankası'nın rezerv kayıplarını durdurmak
Hande Fırat, Mehmet Şimşek'in bakanlığa gelmesinin ardından attığı adımları değerlendirdi ve "Mehmet Şimşek'in ilk hedefi Merkez Bankası'nın rezerv kayıplarını... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T09:49+0300
2023-06-09T09:49+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
merkez bankası
rezerv
ekonomi
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiye dair planlarını değerlendirdi.Bugün kaleme aldığı yazısında "Mehmet Şimşek’in göreve başlamasıyla birlikte şeffaf, kurala dayalı uygulamaların ilk adımını Merkez Bankası’na yönelik mesajlarıyla gördük" ifadelerini kullanan Fırat, "TCMB döviz satışını önemli ölçüde durdurdu ve bir şekilde baskılanan, normal seviyesine gitmesine izin verilmeyen döviz, pazartesi gününden itibaren yavaş yavaş yükselmeye başladı. Pazartesi gününden bu yana ne oldu peki? TL dolar karşısında değer kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bu durum aslında serbest piyasaya geçişin doğal sonuçları. Ancak dönem dönem keskin hareketlere karşı piyasaya dönük hamleler yapılabileceği, bunda da amacın, trendin sağlıklı yürütülmesi olduğu belirtiliyor. Bu politikaya da “yumuşak geçiş süreci” diyebiliriz" dedi.Merkez Bankası'nın rezerv kayıplarının duracağını vurgulayan Fırat, "Döviz normal yani olması gereken değerine gelirken, Merkez Bankası’nın rezerv kayıpları duracak. Bu aşamadan sonra rezervlerde kayıp değil, artış yönlü hareket başlayacak. Peki bu karar Şimşek tarafından neden alındı? Kamu tarafından yönlendirilen dövizle ilgili seçim öncesindeki politika sürdürülemez haldeydi. Bunlar serbest piyasa mantığından ve uluslararası normlardan uzak; ticareti, şirketleri, üreticileri artı ya da eksi yönden etkileyen kamu güdümlü politikalardı. Şirketlerin rekabet gücünü de elinden alıyordu. Bu nedenle ilk icraat, Merkez Bankası’nın rezerv kayıplarını durduracak politikaya geri dönmek oldu. Bu arada önemli bir tespiti daha paylaşayım; şahıslardan gelen bir döviz talebi yok ama sonuçta iş dünyası başta, birçok kurum ve kuruluşun dövizle işi, taahhütleri var." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230609/abdulkadir-selvi-3-maddeyi-yazdi-mehmet-simsekin-yol-haritasi-1072209683.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, merkez bankası, rezerv, ekonomi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, merkez bankası, rezerv, ekonomi

Hande Fırat: Mehmet Şimşek'in ilk hedefi Merkez Bankası'nın rezerv kayıplarını durdurmak

09:49 09.06.2023
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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Hande Fırat, Mehmet Şimşek'in bakanlığa gelmesinin ardından attığı adımları değerlendirdi ve "Mehmet Şimşek'in ilk hedefi Merkez Bankası'nın rezerv kayıplarını durdurmak" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiye dair planlarını değerlendirdi.
Bugün kaleme aldığı yazısında "Mehmet Şimşek’in göreve başlamasıyla birlikte şeffaf, kurala dayalı uygulamaların ilk adımını Merkez Bankası’na yönelik mesajlarıyla gördük" ifadelerini kullanan Fırat, "TCMB döviz satışını önemli ölçüde durdurdu ve bir şekilde baskılanan, normal seviyesine gitmesine izin verilmeyen döviz, pazartesi gününden itibaren yavaş yavaş yükselmeye başladı. Pazartesi gününden bu yana ne oldu peki? TL dolar karşısında değer kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bu durum aslında serbest piyasaya geçişin doğal sonuçları. Ancak dönem dönem keskin hareketlere karşı piyasaya dönük hamleler yapılabileceği, bunda da amacın, trendin sağlıklı yürütülmesi olduğu belirtiliyor. Bu politikaya da “yumuşak geçiş süreci” diyebiliriz" dedi.
Merkez Bankası'nın rezerv kayıplarının duracağını vurgulayan Fırat, "Döviz normal yani olması gereken değerine gelirken, Merkez Bankası’nın rezerv kayıpları duracak. Bu aşamadan sonra rezervlerde kayıp değil, artış yönlü hareket başlayacak. Peki bu karar Şimşek tarafından neden alındı? Kamu tarafından yönlendirilen dövizle ilgili seçim öncesindeki politika sürdürülemez haldeydi. Bunlar serbest piyasa mantığından ve uluslararası normlardan uzak; ticareti, şirketleri, üreticileri artı ya da eksi yönden etkileyen kamu güdümlü politikalardı. Şirketlerin rekabet gücünü de elinden alıyordu. Bu nedenle ilk icraat, Merkez Bankası’nın rezerv kayıplarını durduracak politikaya geri dönmek oldu. Bu arada önemli bir tespiti daha paylaşayım; şahıslardan gelen bir döviz talebi yok ama sonuçta iş dünyası başta, birçok kurum ve kuruluşun dövizle işi, taahhütleri var." dedi.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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