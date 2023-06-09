https://sputniknews.com.tr/20230609/guney-kore-seul-washington-iliskilerini-sorgulayan-cin-buyukelcisini-disislerine-cagirdi-1072234938.html

Güney Kore, Seul-Washington ilişkilerini sorgulayan Çin Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

Güney Kore, Seul-Washington ilişkilerini sorgulayan Çin Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

Çin'in Seul Büyükelçisi Şing Hayming, Güney Kore'nin ABD ile artan diyaloğundan "oldukça rahatsız" olduğunu belirtmesi ve hükümeti "ABD ile aşırı... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T18:16+0300

2023-06-09T18:16+0300

2023-06-09T18:17+0300

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Yonhap'ın haberine göre, Büyükelçi Şing, Güney Kore'nin ana muhalefet lideri Lee Jae-myung ile dün yaptığı görüşmede, Seul-Washington yakınlaşmasından rahatsızlığını dile getirdi.Şing, Güney Kore ve Çin'in ikili ilişkileri söz konusu olduğunda zaman zaman çıkmazlara girildiğini belirterek, Seul yönetimine ABD'nin Tayvan meselesindeki tutumunun aksine hareket edip "tek Çin" ilkesine katkıda bulunması için çağrı yaptı.Şing, ABD'nin Çin'e baskısını artırmasını Güney Kore-Çin ilişkilerini "zora sokacak" bir dış etken olarak niteledi.Artan baskılar sonucu "ABD'nin kazanacağı, Çin'in de kaybedeceğine dair iddiaya girmenin" yanlış bir değerlendirme olacağını söyleyen Şing, "her zaman her şeyin ABD lehinde yürümeyeceğini" ifade etti.Ayrıca Şing, Güney Kore'nin Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığı hakkındaki endişelerini dile getirdi.Güney Kore, bu yılın ilk 2 ayında Çin ile ikili ticaretinde 5.1 milyar dolar açık vermişti.Şing, ülkeler arası ticaret açığının Güney Kore hükümetinin "Çin pazarına daha az önem verme" politikasıyla ilişkilendirilebileceğini kaydetti.Çin hükümetinin söz konusu ticaret açığını Güney Kore ile ilişkileri ciddiye aldığı için yakından takip ettiğini aktaran Şing, yaşanan açığı "Güney Kore'nin Çin pazarından çıkması için sarf edilen bir efor" olarak değerlendirdi.Büyükelçi, Güney Kore'nin ülkesiyle iyi geçinmesi durumunda Çin'in ekonomik büyümesinden faydalanabileceğini dile getirdi.Ayrıca Şing, 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde nükleer sızıntı meydana gelen ve halihazırda çalıştırılmayan Fukuşima Nükleer Santrali'nden tahliye edilmesi planlanan radyoaktif su konusunda ana muhalefet lideri Lee ile aynı görüşte olduklarını belirtti.Çin ve Güney Kore'nin Japonya'nın komşuları olmasından dolayı tahliye planına karşı iki ülkenin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Şing, insanların ve deniz hayatının güvenliğine zarar gelmesini önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.Büyükelçi Şing'in açıklamaları Güney Kore hükümetinin tepkisini çekti. İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Kim Gi-hyeon, yaptığı açıklamada, muhalefet lideri Lee ve Çin Büyükelçisinin hükümeti birlikte suçladığını belirterek, Şing'in açıklamalarının "ülkenin içişlerine açık şekilde müdahale ve ciddi diplomatik nezaketsizlik" olduğunu kaydetti."Anlamsız ve kışkırtıcı" açıklamaları nedeniyle Güney Kore Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen Şing'den, "diplomatik protokollere uyması ve ülkenin içişlerine karışmamasının" istendiği aktarıldı.

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