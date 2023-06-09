https://sputniknews.com.tr/20230609/gram-altinda-yeni-rekor-1072213019.html
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Spot altın, yatırımcıların Fed'in bir sonraki toplantıda alacağı faiz kararına dair işaretler aramasıyla ikinci gününde de yatay seyretti. Gram altında ise... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T10:26+0300
2023-06-09T10:26+0300
2023-06-09T10:27+0300
ekonomi
altın
gram altın
rekor
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Altın, yatırımcıların değerli metalin yönünü belirleyecek yeni bir faiz artışı ihtimalini değerlendirmesiyle ikinci gününde de yatay seyretti.Spot altın ons başına 1.957 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise geçtiğimiz hafta Cuma günü başladığı ve her gün yenilediği rekor serisine Çarşamba günü de devam etti.Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın Dolar/TL kurunda 23 TL ile tarihi zirvenin görülmesiyle 1.467 TL'yi aşarak rekor kırdı.Gram altın geçtiğimiz hafta Cuma günü başladığı ve her gün yenilediği rekor serisine Çarşamba günü de devam etti.Çeyrek altın 2.370 lira, Cumhuriyet altını da 9.590 liradan satılıyor.
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altın, gram altın, rekor
Gram altında yeni rekor
10:26 09.06.2023 (güncellendi: 10:27 09.06.2023) Abone ol
Spot altın, yatırımcıların Fed'in bir sonraki toplantıda alacağı faiz kararına dair işaretler aramasıyla ikinci gününde de yatay seyretti. Gram altında ise Dolar/TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1.467 TL ile rekor kırıldı.
Altın, yatırımcıların değerli metalin yönünü belirleyecek yeni bir faiz artışı ihtimalini değerlendirmesiyle ikinci gününde de yatay seyretti.
Spot altın ons başına 1.957 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise geçtiğimiz hafta Cuma günü başladığı ve her gün yenilediği rekor serisine Çarşamba günü de devam etti.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın Dolar/TL kurunda 23 TL ile tarihi zirvenin görülmesiyle 1.467 TL'yi aşarak rekor kırdı.
Gram altın geçtiğimiz hafta Cuma günü başladığı ve her gün yenilediği rekor serisine Çarşamba günü de devam etti.
Çeyrek altın 2.370 lira, Cumhuriyet altını da 9.590 liradan satılıyor.