https://sputniknews.com.tr/20230609/gram-altinda-yeni-rekor-1072213019.html

Gram altında yeni rekor

Gram altında yeni rekor

Spot altın, yatırımcıların Fed'in bir sonraki toplantıda alacağı faiz kararına dair işaretler aramasıyla ikinci gününde de yatay seyretti. Gram altında ise... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T10:26+0300

2023-06-09T10:26+0300

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ekonomi

altın

gram altın

rekor

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Altın, yatırımcıların değerli metalin yönünü belirleyecek yeni bir faiz artışı ihtimalini değerlendirmesiyle ikinci gününde de yatay seyretti.Spot altın ons başına 1.957 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise geçtiğimiz hafta Cuma günü başladığı ve her gün yenilediği rekor serisine Çarşamba günü de devam etti.Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın Dolar/TL kurunda 23 TL ile tarihi zirvenin görülmesiyle 1.467 TL'yi aşarak rekor kırdı.Gram altın geçtiğimiz hafta Cuma günü başladığı ve her gün yenilediği rekor serisine Çarşamba günü de devam etti.Çeyrek altın 2.370 lira, Cumhuriyet altını da 9.590 liradan satılıyor.

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altın, gram altın, rekor