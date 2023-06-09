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Giresunspor'dan küme düşme kaldırılma başvurusu
Giresunspor'dan küme düşme kaldırılma başvurusu
Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptıklarını söyledi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T16:39+0300
2023-06-09T16:39+0300
spor
giresunspor
küme düşme
spor toto süper lig
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Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, içinde bulundukları durumdan dolayı taraftarlardan özür diledi. Süper Lig'den düştüklerini ve söyleyecek çok fazla söz olduğunu ancak devam eden bir süreç yaşandığını belirten Yamak, "Haksız olarak yaşadığımız, hakkımızın yenildiği, yarışma halinde değiştirilen kuralların olduğu bir sezonu geride bıraktık." dedi.Asrın felaketinin yaşanması, Dünya Kupası nedeniyle lige 45 gün ara verilmesi, ayrıca seçimler nedeniyle verilen araları hatırlatan Yamak, tüm bunları diğer takımlar gibi kendilerini de etkilediğini söyledi.Yamak, haklarını savunmak adına konuyla ilgili görüşlerini bir süredir ifade ettiklerini anımsatarak, TFF'ye bu konuda itiraz yaptıklarını vurguladı.Göreve geldikleri günden bu yana fesih hakkı doğan oyunculara ödeme yaparak takımda kalmalarını sağladıklarını ve maddi anlamda çok fazla çaba gösterdiklerini anlatan Yamak, "Bizim de hatalarımız olmuştur. Kamuoyunda da sıkça bahsedildiği gibi en büyük hatamız, eski hocamızı hızlı bir şekilde değiştirmemek olmuştur. Bunu kabul ediyorum, sorumluluğunu kulüp başkanı olarak alıyorum.” diye konuştu.Yamak, ligin henüz tescil edilmediğine işaret ederek, "Henüz düşmedik ama sıralamada düşme yerindeyiz. Bu benim yönetimim altında oldu ama alnımız ak, başımız dik. Giresunspor'un bir kuruşuna tenezzül etmemiş bir Giresunsporlu olarak yüreğim ve gönlüm rahat." değerlendirmesinde bulundu.Zor gününde Giresunspor'a sırt çevirme gibi bir durumun hiçbir zaman olmadığını vurgulayan Yamak, şunları kaydetti:"Bir yere gitmeyi şu anda düşünmüyoruz, biz buradayız. Önümüze bakacağız ve durumumuzu değerlendireceğiz. Ligden düşmenin kaldırılması konusunda resmi başvurumuzu TFF’ye yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık, bunun hem manevi hem maddi çok büyük etkileri oldu. Takımlar bu durumlardan çok etkilendi, oyuncular özellikle depremin olmasının ertesinde özellikle yabancı oyuncuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık."Yamak, Bitexen Giresunspor ve Kayserispor haricinde tüm takımların deprem nedeniyle ligden çekilen takımlardan transfer yaptığını belirterek, "9 yabancıyla oynadılar, biz bunları yaşayamadık ve bunlar tamamen oyun oynanırken sürecin içinde oldu." dedi.Kulübün geleceği için destek isteyen Yamak, şöyle devam etti:"Bunu bizim tek başına yapma şansımız yok, eğer bu kulübü alıp düzlüğe çıkarabilecek bir grup veya bir kişi varsa ben kendi arkalarında da çalışmaya hazırım. Sahip çıkacak biri varsa hemen istifa edebilirim, buradan açık olarak söylüyorum. Bu kulübün borcu belli, 300 milyon lira borcu var ama biz eğer bu FİFA'daki davalara müdahale etmezsek, ödeme yapmazsak Allah korusun, Eskişehirspor gibi oluruz, Bursaspor gibi oluruz. Burada bir birliktelik lazım."Yamak, teknik direktör İrfan Buz'un durumuyla ilgili de "Hocamıza dedim ki 'Sen de artık çok yoruldun, 10 gün dinlen, ondan sonra beraber konuşacağız, görüşeceğiz.' Ben hocadan çok memnunum, iyi ki getirmişiz.” İfadelerini kullandı.Yamak, futbolcuların da hoca konusundaki olumlu görüşlerini kendileri ile paylaştıklarını sözlerine ekledi.
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giresunspor, küme düşme, spor toto süper lig
giresunspor, küme düşme, spor toto süper lig

Giresunspor'dan küme düşme kaldırılma başvurusu

16:39 09.06.2023
© AASpor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptıklarını söyledi.
Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, içinde bulundukları durumdan dolayı taraftarlardan özür diledi. Süper Lig'den düştüklerini ve söyleyecek çok fazla söz olduğunu ancak devam eden bir süreç yaşandığını belirten Yamak, "Haksız olarak yaşadığımız, hakkımızın yenildiği, yarışma halinde değiştirilen kuralların olduğu bir sezonu geride bıraktık." dedi.
Asrın felaketinin yaşanması, Dünya Kupası nedeniyle lige 45 gün ara verilmesi, ayrıca seçimler nedeniyle verilen araları hatırlatan Yamak, tüm bunları diğer takımlar gibi kendilerini de etkilediğini söyledi.
Yamak, haklarını savunmak adına konuyla ilgili görüşlerini bir süredir ifade ettiklerini anımsatarak, TFF'ye bu konuda itiraz yaptıklarını vurguladı.
Göreve geldikleri günden bu yana fesih hakkı doğan oyunculara ödeme yaparak takımda kalmalarını sağladıklarını ve maddi anlamda çok fazla çaba gösterdiklerini anlatan Yamak, "Bizim de hatalarımız olmuştur. Kamuoyunda da sıkça bahsedildiği gibi en büyük hatamız, eski hocamızı hızlı bir şekilde değiştirmemek olmuştur. Bunu kabul ediyorum, sorumluluğunu kulüp başkanı olarak alıyorum.” diye konuştu.
Yamak, ligin henüz tescil edilmediğine işaret ederek, "Henüz düşmedik ama sıralamada düşme yerindeyiz. Bu benim yönetimim altında oldu ama alnımız ak, başımız dik. Giresunspor'un bir kuruşuna tenezzül etmemiş bir Giresunsporlu olarak yüreğim ve gönlüm rahat." değerlendirmesinde bulundu.
Zor gününde Giresunspor'a sırt çevirme gibi bir durumun hiçbir zaman olmadığını vurgulayan Yamak, şunları kaydetti:
"Bir yere gitmeyi şu anda düşünmüyoruz, biz buradayız. Önümüze bakacağız ve durumumuzu değerlendireceğiz. Ligden düşmenin kaldırılması konusunda resmi başvurumuzu TFF’ye yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık, bunun hem manevi hem maddi çok büyük etkileri oldu. Takımlar bu durumlardan çok etkilendi, oyuncular özellikle depremin olmasının ertesinde özellikle yabancı oyuncuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık."
Yamak, Bitexen Giresunspor ve Kayserispor haricinde tüm takımların deprem nedeniyle ligden çekilen takımlardan transfer yaptığını belirterek, "9 yabancıyla oynadılar, biz bunları yaşayamadık ve bunlar tamamen oyun oynanırken sürecin içinde oldu." dedi.
Kulübün geleceği için destek isteyen Yamak, şöyle devam etti:
"Bunu bizim tek başına yapma şansımız yok, eğer bu kulübü alıp düzlüğe çıkarabilecek bir grup veya bir kişi varsa ben kendi arkalarında da çalışmaya hazırım. Sahip çıkacak biri varsa hemen istifa edebilirim, buradan açık olarak söylüyorum. Bu kulübün borcu belli, 300 milyon lira borcu var ama biz eğer bu FİFA'daki davalara müdahale etmezsek, ödeme yapmazsak Allah korusun, Eskişehirspor gibi oluruz, Bursaspor gibi oluruz. Burada bir birliktelik lazım."
Yamak, teknik direktör İrfan Buz'un durumuyla ilgili de "Hocamıza dedim ki 'Sen de artık çok yoruldun, 10 gün dinlen, ondan sonra beraber konuşacağız, görüşeceğiz.' Ben hocadan çok memnunum, iyi ki getirmişiz.” İfadelerini kullandı.
Yamak, futbolcuların da hoca konusundaki olumlu görüşlerini kendileri ile paylaştıklarını sözlerine ekledi.
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