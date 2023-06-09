https://sputniknews.com.tr/20230609/gazprom-turkiyede-kurulacak-gaz-dagitim-merkeziyle-ilgili-konsept-belgemizi-turk-tarafina-ilettik-1072224216.html
Gazprom: Türkiye’de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili konsept belgemizi Türk tarafına ilettik
Gazprom: Türkiye’de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili konsept belgemizi Türk tarafına ilettik
Gazprom’un Türkiye’ye, bu ülkede Rus doğalgazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini ilettiği... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T13:49+0300
2023-06-09T13:49+0300
2023-06-09T13:49+0300
rusya
ekonomi
türkiye
doğalgaz
ab
vladimir putin
kuzey akım
gazprom
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0b/1058585896_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_75853b3277eded32898caed7aa1962e2.jpg
Gazprom’un yıllık raporunda, “Gazprom, Ekim 2022’den beri Türk ortakları ile Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir” ifadeleri yer alıyor.Rus doğalgazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye’de bir merkez kurulmasını teklif etmişti. Putin daha sonra Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.Şimdiye dek somut bir adım atılmamış olsa da taraflar doğalgaz merkezi projesi üstünde çalışmaya başlamış durumda.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0b/1058585896_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6a52538b1896dc85cf51e4e40d7017ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, doğalgaz, ab, vladimir putin, kuzey akım, gazprom
rusya, türkiye, doğalgaz, ab, vladimir putin, kuzey akım, gazprom
Gazprom: Türkiye’de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili konsept belgemizi Türk tarafına ilettik
Abone ol
Gazprom’un Türkiye’ye, bu ülkede Rus doğalgazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini ilettiği belirtildi.
Gazprom’un yıllık raporunda, “Gazprom, Ekim 2022’den beri Türk ortakları ile Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir” ifadeleri yer alıyor.
Rus doğalgazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye’de bir merkez kurulmasını teklif etmişti. Putin daha sonra Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.
Şimdiye dek somut bir adım atılmamış olsa da taraflar doğalgaz merkezi projesi üstünde çalışmaya başlamış durumda.