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https://sputniknews.com.tr/20230609/gazprom-turkiyede-kurulacak-gaz-dagitim-merkeziyle-ilgili-konsept-belgemizi-turk-tarafina-ilettik-1072224216.html
Gazprom: Türkiye’de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili konsept belgemizi Türk tarafına ilettik
Gazprom: Türkiye’de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili konsept belgemizi Türk tarafına ilettik
Gazprom’un Türkiye’ye, bu ülkede Rus doğalgazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini ilettiği... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T13:49+0300
2023-06-09T13:49+0300
rusya
ekonomi
türkiye
doğalgaz
ab
vladimir putin
kuzey akım
gazprom
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Gazprom’un yıllık raporunda, “Gazprom, Ekim 2022’den beri Türk ortakları ile Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir” ifadeleri yer alıyor.Rus doğalgazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye’de bir merkez kurulmasını teklif etmişti. Putin daha sonra Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.Şimdiye dek somut bir adım atılmamış olsa da taraflar doğalgaz merkezi projesi üstünde çalışmaya başlamış durumda.
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rusya, türkiye, doğalgaz, ab, vladimir putin, kuzey akım, gazprom
rusya, türkiye, doğalgaz, ab, vladimir putin, kuzey akım, gazprom

Gazprom: Türkiye’de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili konsept belgemizi Türk tarafına ilettik

13:49 09.06.2023
© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVA
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Gazprom’un Türkiye’ye, bu ülkede Rus doğalgazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini ilettiği belirtildi.
Gazprom’un yıllık raporunda, “Gazprom, Ekim 2022’den beri Türk ortakları ile Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir” ifadeleri yer alıyor.
Rus doğalgazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye’de bir merkez kurulmasını teklif etmişti. Putin daha sonra Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.
Şimdiye dek somut bir adım atılmamış olsa da taraflar doğalgaz merkezi projesi üstünde çalışmaya başlamış durumda.
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