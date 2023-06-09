https://sputniknews.com.tr/20230609/gazprom-turkiyede-kurulacak-gaz-dagitim-merkeziyle-ilgili-konsept-belgemizi-turk-tarafina-ilettik-1072224216.html

Gazprom: Türkiye’de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili konsept belgemizi Türk tarafına ilettik

Gazprom: Türkiye’de kurulacak gaz dağıtım merkeziyle ilgili konsept belgemizi Türk tarafına ilettik

Gazprom’un Türkiye’ye, bu ülkede Rus doğalgazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini ilettiği... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T13:49+0300

2023-06-09T13:49+0300

2023-06-09T13:49+0300

rusya

ekonomi

türkiye

doğalgaz

ab

vladimir putin

kuzey akım

gazprom

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Gazprom’un yıllık raporunda, “Gazprom, Ekim 2022’den beri Türk ortakları ile Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir” ifadeleri yer alıyor.Rus doğalgazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye’de bir merkez kurulmasını teklif etmişti. Putin daha sonra Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.Şimdiye dek somut bir adım atılmamış olsa da taraflar doğalgaz merkezi projesi üstünde çalışmaya başlamış durumda.

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rusya, türkiye, doğalgaz, ab, vladimir putin, kuzey akım, gazprom