https://sputniknews.com.tr/20230609/eski-disisleri-bakani-chpyi-tam-kapasite-ile-calisabilir-hale-getirecek-duzenleme-oneriyorum--1072242703.html

Murat Karayalçın: CHP’yi tam kapasite ile çalışabilir hale getirecek düzenleme öneriyorum

Murat Karayalçın: CHP’yi tam kapasite ile çalışabilir hale getirecek düzenleme öneriyorum

CHP’nin yeniden siyasi bir mimari taslağına ihtiyacı olduğunu söyleyen Karayalçın, “Bir siyasi partinin üç temel işlevi vardır. Bu işlevlerden biri olmazsa... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T22:32+0300

2023-06-09T22:32+0300

2023-06-09T22:33+0300

seyir hali

murat karayılan

chp

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Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının bugünkü konuğu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin perde arkasını anlatırken CHP’nin merkez ve taşra örgütlerindeki siyasal yapısını da tenkit etti.‘Partimizin yapısal sorunlarını tartışmıyoruz’Basına kapalı bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Murat Karayalçın, görüşmenin detaylarına ilişkin ilk açıklamaları şöyle yaptı:“Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaretim önümüzdeki kurultay sürecinde yapacağım bir çalışmaya ilişkin bilgi vermek amacını taşıyordu. CHP 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları olumsuzlukları yorumlayan bir mesaj yayınlamıştım. Sorunun özünde CHP’nin siyasi mimarisinin yanlışlığından yattığını dile getirmiştim. Ben bunu uzunca bir süredir seslendiriyorum. Tartışılması gereken çok şey var ama bunların başında bizim siyasi mimarimizin ya da örgüt yapımızın merkezde ve taşrada karşı karşıya aldığı sorunlar geliyor. Seçimler sırasındaki yanlışlıkları, stratejik hataları geleneksel olarak çok tartışırız ama bizim partimizin yapısal sorunlarını tartışmıyoruz. CHP’yi yeniden bir siyasi mimari tasarısına göre inşa etme kararı çıkartmayı arzuluyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’na kurultay sürecinde düşüncelerimi bir proje biçimine getirip partililerimiz ile paylaşmak istediğimi söyledim ve projeye ilişkin bazı bilgiler verdim.”‘CHP’de bahsettiğim gibi bir siyasi mimari yok’CHP’nin yeni bir siyasi mimari yapıya sahip olması gerektiğine dikkat çeken Karayalçın, geçmiş yıllarda bu girişimde bulunduğunu ve projelerini revize ederek tekrar kurultay karşısına çıkacağını şöyle anlattı:“Ben 2012-2014 yılları arasında CHP parti meclis üyesiydim. 2012 yılında CHP’nin merkez örgütünün ve Merkez Yönetim Kurulu’nun düzenlenmesine ilişkin proje metnini Kılıçdaroğlu’na sunmuştum. 2015 yılında da CHP’nin taşra örgütlerinin yeniden nasıl yapılanmasına ilişkin bir proje metnini hazırlamış ve il kongresinde onay almıştım. Aradan geçen gelişmeleri de dikkate alarak hazır olan 2 siyasi mimari taslağımızı yeniden hazırlayacağım. Umarım bunu kabul ederiz çünkü bahsedilen yenilgiler dizisinin özü budur. Bahsettiğim gibi bir siyasi mimarinin olmamasıdır.”‘CHP’nin seçimlerdeki yenilgisinin temel nedeni budur’Siyasi partilerin sahip olması gereken üç temel işlev örneği veren Murat Karayalçın, CHP’nin uzunca zamandır bu işlevlerden ikisine sahip olmadığını iddia ederek şöyle devam etti:“Bir siyasi partinin üç temel işlevi vardır. Birincisi siyasetin belirlenmesidir. Örgüt, partinin izleyeceği siyasetin belirlenmesinde temel aktör olmalıdır. Tabii ki danışmanlar, akademisyenler olacaktır ama partinin izleyeceği siyasette kararı örgüt almalıdır. İkincisi milletvekillerini, belediye başkan adaylarını ve belediye meclis üyesi adaylarını örgüt seçmelidir. Merkez değil, örgüt belirlemelidir. Üçüncüsü de broşürlerin, afişlerin, pankartların hazırlanması ve seçim güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu işlevlerden biri olmazsa kapasite düşüyor. CHP’de uzunca bir süredir bu işlevlerden ikisi yok. CHP örgütü yalnızca son işlev ile sınırlı tutuldu. Bana göre yenilgimizin temel nedeni de budur. Ben bunu değiştirerek CHP’yi tam kapasite ile çalışabilir hale getirecek bir düzenleme öneriyorum.”‘Tam teşekküllü çalıştırılırsa, CHP efsanevi bir örgüttür’CHP’nin Olağan Kurultayı’nda parti genel başkanlığı için aday olmayı düşünen isimlere tavsiyede bulunan Karayalçın, konuşmasını CHP’nin zor zamanlardan güçlükle çıkabilen bir parti olduğu vurgusu yaparak şu şekilde tamamladı:“Aday olacak arkadaşlarımızın delegelere neyi vadettiklerini çok açık bir biçimde ortaya koymaları gerekiyor. Ben 1972 kurultayını hatırlıyorum, Bülent Ecevit koskoca İsmet Paşa’ya çıktı dedi ki, yeni bir yapı olacak ve biz iktidara geleceğiz. 1972’de kurultay yaptık, 1973’de iktidara geldik. Biz en zor koşullardan çıkabilecek bir partiyiz. Bizim böyle bir geleneğimiz var. Eğer tam teşekküllü olarak çalıştırılırsa, CHP örgütü efsanevi bir örgüttür.”Gazeteci Ali Çağatay’ın, “Kemal Kılıçdaroğlu tekrar aday olacak mı?” şeklindeki sorusuna ise Karayalçın, “Ben öyle bir izlenim aldım” şeklinde cevap verdi.

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2023

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murat karayılan, chp, radyo