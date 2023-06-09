https://sputniknews.com.tr/20230609/endonezyadaki-anak-krakatau-yanardaginda-patlama--1072230238.html
Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama
Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın meydana gelen patlamaların ardından 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T16:05+0300
2023-06-09T16:05+0300
2023-06-09T16:05+0300
dünya
yanardağ
patlama
kül
duman
video
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Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda yaklaşık 1 saat içinde iki kez patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü ifade edildi. Yanardağda meydana gelen patlamaların ardından alarm seviyesi 2’ye yükseltilirken yerleşim bölgelerine henüz tahliye emri verilmedi. PVMBG, turistlere ve bölge sakinlerine yanardağ çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama
Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama
2023-06-09T16:05+0300
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yanardağ, patlama, kül, duman, video, видео
yanardağ, patlama, kül, duman, video, видео
Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama
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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın meydana gelen patlamaların ardından 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi.
Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda yaklaşık 1 saat içinde iki kez patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü ifade edildi. Yanardağda meydana gelen patlamaların ardından alarm seviyesi 2’ye yükseltilirken yerleşim bölgelerine henüz tahliye emri verilmedi. PVMBG, turistlere ve bölge sakinlerine yanardağ çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.