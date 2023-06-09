https://sputniknews.com.tr/20230609/endonezyadaki-anak-krakatau-yanardaginda-patlama--1072230238.html

Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama

Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın meydana gelen patlamaların ardından 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T16:05+0300

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dünya

yanardağ

patlama

kül

duman

video

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Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda yaklaşık 1 saat içinde iki kez patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü ifade edildi. Yanardağda meydana gelen patlamaların ardından alarm seviyesi 2’ye yükseltilirken yerleşim bölgelerine henüz tahliye emri verilmedi. PVMBG, turistlere ve bölge sakinlerine yanardağ çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama 2023-06-09T16:05+0300 true PT0M28S

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yanardağ, patlama, kül, duman, video, видео