https://sputniknews.com.tr/20230609/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1072210680.html
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 23.45 liradan, euro 25.41 liradan güne başladı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T09:08+0300
2023-06-09T09:08+0300
2023-06-09T09:08+0300
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İstanbul serbest piyasada dolar 23.45 liradan, euro 25.41 liradan güne başladı.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 483 lira, çeyrek altın 2 bin 402 lira, Cumhuriyet altını 9.582 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.554 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.45 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.45 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.488 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, bist-100
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, bist-100
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 23.45 liradan, euro 25.41 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 23.45 liradan, euro 25.41 liradan güne başladı.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 483 lira, çeyrek altın 2 bin 402 lira, Cumhuriyet altını 9.582 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.554 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 75.45 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.45 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.488 dolar seviyesinde.