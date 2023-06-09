https://sputniknews.com.tr/20230609/disisleri-bakani-fidan-libya-devlet-yuksek-konseyi-baskani-misri-ile-gorustu-1072237672.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T19:26+0300
2023-06-09T19:26+0300
2023-06-09T19:26+0300
dünya
türkiye
libya
hakan fidan
halid el-mişri
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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Mişri'nin görüştüğü duyuruldu.Görüşmede Fidan'ın Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.
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türkiye, libya, hakan fidan, halid el-mişri
türkiye, libya, hakan fidan, halid el-mişri
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Mişri'nin görüştüğü duyuruldu.
Görüşmede Fidan'ın Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.