https://sputniknews.com.tr/20230609/cumhurbaskani-erdogandan-aybuke-yalcin-paylasimi-1072229751.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına bir mesaj yayımladı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T16:04+0300

2023-06-09T16:04+0300

2023-06-09T16:04+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

şenay aybüke yalçın

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Erdoğan, paylaşımında şehit öğretmenin fotoğrafına da yer verdi.

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recep tayyip erdoğan, şenay aybüke yalçın, cumhurbaşkanı