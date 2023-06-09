https://sputniknews.com.tr/20230609/cinde-yollarda-yarik-olustu-3-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi--1072226097.html
Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi
Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi
Çin’in Tianjin kentindeki bir siteden geçen yolda meydana gelen yarıklar nedeniyle 3 bin 899 kişi evlerinden tahliye edildi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T14:12+0300
2023-06-09T14:12+0300
2023-06-09T14:21+0300
dünya
çin
yarık
yol
video
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Çin'in Tianjin kentindeki Jinnan semtinde bulunan bir sitenin yanından geçen yolun birçok noktasında 31 Mayıs’ta yarıklar oluştuğu fark edildi. Tianjin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu olay "ani jeolojik afet" olarak nitelendirilirken, yarıkların yerin bin 300 metreden fazla derinliğindeki yeraltı oyuklarından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Nadir görüldüğü belirtilen bu tür çökmenin jeotermal kuyularda yapılan sondaj nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği de aktarıldı. Bölgenin gözlemlenmesi ve araştırma yapılması için farklı bakanlıklardan 20’nin üzerinde uzman ve 10’dan fazla profesyonel ekip çağrıldı.
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Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi
Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi
2023-06-09T14:12+0300
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çin, yarık, yol, video, видео
çin, yarık, yol, video, видео
Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi
14:12 09.06.2023 (güncellendi: 14:21 09.06.2023) Abone ol
Çin’in Tianjin kentindeki bir siteden geçen yolda meydana gelen yarıklar nedeniyle 3 bin 899 kişi evlerinden tahliye edildi.
Çin'in Tianjin kentindeki Jinnan semtinde bulunan bir sitenin yanından geçen yolun birçok noktasında 31 Mayıs’ta yarıklar oluştuğu fark edildi.
Tianjin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu olay "ani jeolojik afet" olarak nitelendirilirken, yarıkların yerin bin 300 metreden fazla derinliğindeki yeraltı oyuklarından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
Nadir görüldüğü belirtilen bu tür çökmenin jeotermal kuyularda yapılan sondaj nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği de aktarıldı.
Bölgenin gözlemlenmesi ve araştırma yapılması için farklı bakanlıklardan 20’nin üzerinde uzman ve 10’dan fazla profesyonel ekip çağrıldı.