https://sputniknews.com.tr/20230609/cinde-yollarda-yarik-olustu-3-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi--1072226097.html

Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin’in Tianjin kentindeki bir siteden geçen yolda meydana gelen yarıklar nedeniyle 3 bin 899 kişi evlerinden tahliye edildi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T14:12+0300

2023-06-09T14:12+0300

2023-06-09T14:21+0300

dünya

çin

yarık

yol

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072225760_0:67:1030:646_1920x0_80_0_0_1a9f0ebcaf7b57045e82110e3a5b7fe0.png

Çin'in Tianjin kentindeki Jinnan semtinde bulunan bir sitenin yanından geçen yolun birçok noktasında 31 Mayıs’ta yarıklar oluştuğu fark edildi. Tianjin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu olay "ani jeolojik afet" olarak nitelendirilirken, yarıkların yerin bin 300 metreden fazla derinliğindeki yeraltı oyuklarından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Nadir görüldüğü belirtilen bu tür çökmenin jeotermal kuyularda yapılan sondaj nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği de aktarıldı. Bölgenin gözlemlenmesi ve araştırma yapılması için farklı bakanlıklardan 20’nin üzerinde uzman ve 10’dan fazla profesyonel ekip çağrıldı.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi 2023-06-09T14:12+0300 true PT1M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, yarık, yol, video, видео