https://sputniknews.com.tr/20230609/chpli-akdogan-uzaya-gitmeyi-vadeden-iktidar-vatandasini-avrupaya-gonderememektedir-1072218689.html

CHP'li Akdoğan: Uzaya gitmeyi vadeden iktidar, vatandaşını Avrupa'ya gönderememektedir

CHP'li Akdoğan: Uzaya gitmeyi vadeden iktidar, vatandaşını Avrupa'ya gönderememektedir

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Uzaya gitmeyi vadeden bir iktidar maalesef vatandaşını Avrupa'ya gönderememektedir." dedi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T12:07+0300

2023-06-09T12:07+0300

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Akdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, ülkeye kaçak yollardan gelenler, ülkeden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ve vize konusunda problemleri bulunduğunu öne sürdü.Güney ve doğu sınırından kim olduğu, ne için geldiği, ne taşıdığı belli olmayan binlerce insanın kaçak yollarla giriş yaptığını, batı sınırından ise yetişmiş, eğitimli, vatana, millete faydalı olabilecek Türk gençlerinin başka ülkelere gittiğini savunan Akdoğan, "Bir yerden ne olduğunu bilmediğimiz insanlar giriyor, bir yerden ne olduğunu bildiğimiz evlatlarımız gidiyor." diye konuştu.Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışta vize sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Akdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mülteci muamelesi yapılmasını istemediklerini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.Akdoğan, geri kabul anlaşmasının üzerinden 9 yıl geçtiğini ve vizesiz Avrupa'nın hayal olduğunu öne sürerek, "Uzaya gitmeyi vadeden bir iktidar maalesef vatandaşını Avrupa'ya gönderememektedir." dedi.

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