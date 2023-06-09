https://sputniknews.com.tr/20230609/chpde-kurultay-sureci-parti-ici-muhalefet-delege-ustunlugunu-ele-gecirmek-istiyor-1072225270.html

CHP’de kurultay süreci: Parti içi muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor

CHP’de kurultay süreci: Parti içi muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor

CHP’de seçim yenilgisi sonrasında parti içi muhalefet harekete geçerek olağanüstü kurultay hazırlıklarına başlamıştı. PM’nin olağan kurultay sürecini... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T14:22+0300

2023-06-09T14:22+0300

2023-06-09T14:22+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp kadın kolları

chp pm

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

chp genel merkezi

chp kurultayı

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim yenilgisinin ardından, parti içi muhalefetin girişimleri sonucunda olağan kurultay süreci ertelenmeden başlatıldı. Parti içi muhalefet seçim sonrasında olağanüstü kurultay için hazırlık yapmaya başlamış ama tüzük gereği olağan kurultay sürecinin başlatılması ile bu ihtimal rafa kaldırılmış oldu. Şimdi kurultayda muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor.Takvim işlemeye başladıCHP'nin yeni MYK’sının ilk toplantısından sonra olağan kurultay sürecinin takvim de yürürlüğe girdi. Buna göre CHP üyelerini listeleri adres kayıt sistemine göre yeniden düzenleniyor. Listeler muhtarlık esasına göre tanzim edilecek. Üye listeleri daha sonra ilçe başkanlıklarında askıya çıkacak ve listelere itiraz süreci başlayacak. İtirazların arıdan CHP üyeleri ilçe delegelerini seçmek için sandık başına gidecek. İlçe delegelerinin belirlenmesi sonrasında ise ilçe kongreleri yapılmaya başlanacak.Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek. İlçe kongresi, delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak. İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de de son bulacak. Olağan büyük kurultay için tarih iseParti içi muhalifler listede üstünlük istiyorMevcut delege yapısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünlüğü bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı bırakmasını isteyen partinin önde gelen isimlerinin başını çektiği muhalefet bu yapıyı değiştirmek istiyor. Kurultay sürecinde delege yapısının değişecek olması nedeniyle parti içi muhalefet kendi adaylarının delege olması için çalışma yürütmeye hazırlanıyor. Bu nedenle parti üyeleri listeleri üzerinde çalışmalar başlatıldı.Delege dengesi büyük kurultay tarihini etkileyecekCHP MYK’sının belirlediği kurultay takvimine göre büyük kurultayın yapılacağı zamanı belirleme yetkisi Parti Meclisi’ne verildi. CHP kulislerinde kurultay sürecinde ortaya çıkacak olan delege yapısının bu tarihin belirlenmesinde etkili olacağı ifade ediliyor. Eğer Kılıçdaroğlu yönetimi delege üstünlüğünü kaybeder ise kurultay yerel seçim sonrasına ertelenebileceği belirtiliyor. Delege yapısı Kılıçdaroğlu lehine sonuçları ise kurultay yerel seçim öncesinde yapılacak. Kılıçdaroğlu bu şekilde yerel seçimler öncesi güven tazelemiş olacak.

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2023

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, chp pm, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu