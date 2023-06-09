https://sputniknews.com.tr/20230609/chpde-kurultay-sureci-parti-ici-muhalefet-delege-ustunlugunu-ele-gecirmek-istiyor-1072225270.html
CHP’de kurultay süreci: Parti içi muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor
CHP’de kurultay süreci: Parti içi muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor
CHP’de seçim yenilgisi sonrasında parti içi muhalefet harekete geçerek olağanüstü kurultay hazırlıklarına başlamıştı. PM’nin olağan kurultay sürecini... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T14:22+0300
2023-06-09T14:22+0300
2023-06-09T14:22+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kadın kolları
chp pm
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
chp genel merkezi
chp kurultayı
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071850194_7:0:855:477_1920x0_80_0_0_9adaf78011778713f483f39e8ab8fbba.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim yenilgisinin ardından, parti içi muhalefetin girişimleri sonucunda olağan kurultay süreci ertelenmeden başlatıldı. Parti içi muhalefet seçim sonrasında olağanüstü kurultay için hazırlık yapmaya başlamış ama tüzük gereği olağan kurultay sürecinin başlatılması ile bu ihtimal rafa kaldırılmış oldu. Şimdi kurultayda muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor.Takvim işlemeye başladıCHP'nin yeni MYK’sının ilk toplantısından sonra olağan kurultay sürecinin takvim de yürürlüğe girdi. Buna göre CHP üyelerini listeleri adres kayıt sistemine göre yeniden düzenleniyor. Listeler muhtarlık esasına göre tanzim edilecek. Üye listeleri daha sonra ilçe başkanlıklarında askıya çıkacak ve listelere itiraz süreci başlayacak. İtirazların arıdan CHP üyeleri ilçe delegelerini seçmek için sandık başına gidecek. İlçe delegelerinin belirlenmesi sonrasında ise ilçe kongreleri yapılmaya başlanacak.Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek. İlçe kongresi, delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak. İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de de son bulacak. Olağan büyük kurultay için tarih iseParti içi muhalifler listede üstünlük istiyorMevcut delege yapısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünlüğü bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı bırakmasını isteyen partinin önde gelen isimlerinin başını çektiği muhalefet bu yapıyı değiştirmek istiyor. Kurultay sürecinde delege yapısının değişecek olması nedeniyle parti içi muhalefet kendi adaylarının delege olması için çalışma yürütmeye hazırlanıyor. Bu nedenle parti üyeleri listeleri üzerinde çalışmalar başlatıldı.Delege dengesi büyük kurultay tarihini etkileyecekCHP MYK’sının belirlediği kurultay takvimine göre büyük kurultayın yapılacağı zamanı belirleme yetkisi Parti Meclisi’ne verildi. CHP kulislerinde kurultay sürecinde ortaya çıkacak olan delege yapısının bu tarihin belirlenmesinde etkili olacağı ifade ediliyor. Eğer Kılıçdaroğlu yönetimi delege üstünlüğünü kaybeder ise kurultay yerel seçim sonrasına ertelenebileceği belirtiliyor. Delege yapısı Kılıçdaroğlu lehine sonuçları ise kurultay yerel seçim öncesinde yapılacak. Kılıçdaroğlu bu şekilde yerel seçimler öncesi güven tazelemiş olacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071850194_113:0:749:477_1920x0_80_0_0_98484aca6fea2b4fa633529035097496.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, chp pm, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, chp pm, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu
CHP’de kurultay süreci: Parti içi muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor
Abone ol
Özel
CHP’de seçim yenilgisi sonrasında parti içi muhalefet harekete geçerek olağanüstü kurultay hazırlıklarına başlamıştı. PM’nin olağan kurultay sürecini başlatması, olağanüstü kongre girişimlerini son erdirdi. Parti içi muhalefet şimdi delege üstünlüğünü ele geçirmeyi hedefliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim yenilgisinin ardından, parti içi muhalefetin girişimleri sonucunda olağan kurultay süreci ertelenmeden başlatıldı. Parti içi muhalefet seçim sonrasında olağanüstü kurultay için hazırlık yapmaya başlamış ama tüzük gereği olağan kurultay sürecinin başlatılması ile bu ihtimal rafa kaldırılmış oldu. Şimdi kurultayda muhalefet delege üstünlüğünü ele geçirmek istiyor.
Takvim işlemeye başladı
CHP'nin yeni MYK’sının ilk toplantısından sonra olağan kurultay sürecinin takvim de yürürlüğe girdi. Buna göre CHP üyelerini listeleri adres kayıt sistemine göre yeniden düzenleniyor. Listeler muhtarlık esasına göre tanzim edilecek. Üye listeleri daha sonra ilçe başkanlıklarında askıya çıkacak ve listelere itiraz süreci başlayacak. İtirazların arıdan CHP üyeleri ilçe delegelerini seçmek için sandık başına gidecek. İlçe delegelerinin belirlenmesi sonrasında ise ilçe kongreleri yapılmaya başlanacak.
Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek. İlçe kongresi, delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak. İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de de son bulacak. Olağan büyük kurultay için tarih ise
Parti içi muhalifler listede üstünlük istiyor
Mevcut delege yapısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünlüğü bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı bırakmasını isteyen partinin önde gelen isimlerinin başını çektiği muhalefet bu yapıyı değiştirmek istiyor. Kurultay sürecinde delege yapısının değişecek olması nedeniyle parti içi muhalefet kendi adaylarının delege olması için çalışma yürütmeye hazırlanıyor. Bu nedenle parti üyeleri listeleri üzerinde çalışmalar başlatıldı.
Delege dengesi büyük kurultay tarihini etkileyecek
CHP MYK’sının belirlediği kurultay takvimine göre büyük kurultayın yapılacağı zamanı belirleme yetkisi Parti Meclisi’ne verildi. CHP kulislerinde kurultay sürecinde ortaya çıkacak olan delege yapısının bu tarihin belirlenmesinde etkili olacağı ifade ediliyor. Eğer Kılıçdaroğlu yönetimi delege üstünlüğünü kaybeder ise kurultay yerel seçim sonrasına ertelenebileceği belirtiliyor. Delege yapısı Kılıçdaroğlu lehine sonuçları ise kurultay yerel seçim öncesinde yapılacak. Kılıçdaroğlu bu şekilde yerel seçimler öncesi güven tazelemiş olacak.