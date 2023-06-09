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Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston emekliye ayrılıyor: Avrupa'ya yerleşecek
Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston emekliye ayrılıyor: Avrupa'ya yerleşecek
Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad dizisinde Walter White karakterine hayat veren ve birçok ödüle layık görülen Bryan Cranston emeklilik... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T13:15+0300
2023-06-09T13:15+0300
breaking bad
yaşam
walter white
emekli
fransa
film
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Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülüyor. Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.Wes Anderson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Asteroit Şehir filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, emeklilik planıyla ilgili konuştu.NTV’nin aktardığına göre, 40 seneden uzun bir süredir oyunculuk yapan Cranston, 2026 yılında oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.Eşi Robin Dearden ile daha çok zaman geçirmek istediğini açıklayan Emmy ödüllü oyuncu, GQ dergisine verdiği röportajda 2026 yılında Hollywood'dan en az 6 ay uzak kalmayı planladığını söyledi.‘Bunu hak ediyor’Eşi Robin'in 24 senedir hep yanında olduğunu ve yalnızca ‘ünlü oyuncunun eşi’ olarak nitelendirildiğini belirten oyuncu, emeklilik kararını özellikle eşi için verdiğini belirtirken "Hep hayatını bana göre şekillendirmek zorunda kaldı. Bunu hak ediyor" dedi.Oyuncunun gelecek planları arasında Fransa'ya yerleşmek de var.67 yaşındaki oyuncu, yeni arkadaşlar edineceğini ve senaryo okumayacağını söylerken "İş hakkında düşünmeyeceğim. Telefonlara bakmayacağım" dedi.Yeni filmi bu ay vizyondaKadrosunda Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Asteroid City (Asteroit Şehir) filmi 16 Haziran'da vizyona girecek.Cranston, filmin Cannes'da yapılan prömiyerine katılmıştı.Heykelleri yapıldı2008 ve 2013 yılları arası yayınlandığı dönemde büyük bir fenomen haline gelen Breaking Bad dizisinin karakterleri geçtiğimiz yıl ölümsüzleştirilmişti. Dizide Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston ve Jesse Pinkman’i canlandıran Aaron Paul’un heykeli dikildi.Dizinin çekildiği ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque’deki kongre merkezinde görücüye çıkarılan bronz heykellerin açılış törenine dizinin oyuncuları katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20201207/5-ay-once-kovid-19u-yenen-bryan-cranston-hala-koku-ve-tat-alamiyorum-1043356034.html
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Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston emekliye ayrılıyor: Avrupa'ya yerleşecek

13:15 09.06.2023
© AMCJesse Pinkman ve Walter White
Jesse Pinkman ve Walter White - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AMC
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Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad dizisinde Walter White karakterine hayat veren ve birçok ödüle layık görülen Bryan Cranston emeklilik planını açıkladı.
Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülüyor. Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
Wes Anderson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Asteroit Şehir filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, emeklilik planıyla ilgili konuştu.
NTV’nin aktardığına göre, 40 seneden uzun bir süredir oyunculuk yapan Cranston, 2026 yılında oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.
Eşi Robin Dearden ile daha çok zaman geçirmek istediğini açıklayan Emmy ödüllü oyuncu, GQ dergisine verdiği röportajda 2026 yılında Hollywood'dan en az 6 ay uzak kalmayı planladığını söyledi.

‘Bunu hak ediyor’

Eşi Robin'in 24 senedir hep yanında olduğunu ve yalnızca ‘ünlü oyuncunun eşi’ olarak nitelendirildiğini belirten oyuncu, emeklilik kararını özellikle eşi için verdiğini belirtirken "Hep hayatını bana göre şekillendirmek zorunda kaldı. Bunu hak ediyor" dedi.
Oyuncunun gelecek planları arasında Fransa'ya yerleşmek de var.
67 yaşındaki oyuncu, yeni arkadaşlar edineceğini ve senaryo okumayacağını söylerken "İş hakkında düşünmeyeceğim. Telefonlara bakmayacağım" dedi.

Yeni filmi bu ay vizyonda

Kadrosunda Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Asteroid City (Asteroit Şehir) filmi 16 Haziran'da vizyona girecek.
Cranston, filmin Cannes'da yapılan prömiyerine katılmıştı.

Heykelleri yapıldı

2008 ve 2013 yılları arası yayınlandığı dönemde büyük bir fenomen haline gelen Breaking Bad dizisinin karakterleri geçtiğimiz yıl ölümsüzleştirilmişti. Dizide Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston ve Jesse Pinkman’i canlandıran Aaron Paul’un heykeli dikildi.
Dizinin çekildiği ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque’deki kongre merkezinde görücüye çıkarılan bronz heykellerin açılış törenine dizinin oyuncuları katılmıştı.
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