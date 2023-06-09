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Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,89 artışla 5.603,48 puandan başladı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T10:06+0300
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,48 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 5.603,48 puana yükseldi.Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,11 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile madencilik oldu.Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 5.554,00 puandan tamamladı.Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesiyle risk iştahının desteklendiğini söyledi.ABD'de dün açıklanan verilere göre, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine ilişkin tahminlerin arttığını belirten analistler, para piyasalarındaki "şahin" fiyatlamaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladığını bildirdi.Söz konusu gelişmelerin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 24'e geriledi.Öte yandan, Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olurken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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borsa, borsa istanbul, yükseliş
borsa, borsa istanbul, yükseliş

Borsa güne yükselişle başladı

10:06 09.06.2023
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,89 artışla 5.603,48 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,48 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 5.603,48 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,11 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile madencilik oldu.
Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 5.554,00 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesiyle risk iştahının desteklendiğini söyledi.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine ilişkin tahminlerin arttığını belirten analistler, para piyasalarındaki "şahin" fiyatlamaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladığını bildirdi.
Söz konusu gelişmelerin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 24'e geriledi.
Öte yandan, Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olurken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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