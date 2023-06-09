BM: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Gençkaya: Kriz yalnızca parti liderini değiştirmek ile aşılamaz
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TBMM'nin 31. Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi
12:47
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş fırsatı değerlendiremedi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Şimşek, IMF’siz IMF programı izleyecek
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve CHP'deki son gelişmeler!
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Liberal ekonomik politikalar Türkiye'nin kurtuluşu mu?
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTAYA DAİR
Yeni bakanların politikaları nasıl olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
20:45
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/bm-gida-anlasmasinin-rusya-kisminin-uygulanmasina-odaklanacagiz-1072242565.html
BM: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
BM: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM’nin önümüzdeki haftalarda gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağını ifade etti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T22:28+0300
2023-06-09T22:28+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
rusya
stephane dujarric
karadeniz tahıl koridoru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062800234_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2e3dc3e31df2ec4fc0ef9fb9c4237adb.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin önümüzdeki haftalarda Rusya'nın gübre ve gıda ihracatını kolaylaştırmaya yönelik Rusya Federasyonu ile karşılıklı anlayış mutabakatının uygulanmasına odaklanacağını söyledi.Dujarric, geçen ay Rusya'nın gıda ve gübre ihracatında artış, Rus limanlarına düzenli gemi akışı, navlun ve sigorta fiyatlarının düşmesi de dahil olmak üzere mutabakatın uygulanmasında kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.Dujarric, yine de bazı sorunların devam ettiğini belirterek "Kalan tüm engelleri aşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Önümüzdeki haftalarda, İstanbul anlaşmalarının tam olarak uygulanması için son tarih olan 17 Temmuz'a kadar daha fazla sonuç elde etmek için mutabakatın uygulanmasına odaklanacağız” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230608/kremlin-tolyatti-odessa-amonyak-boru-hattinin-patlatilmasi-tahil-anlasmasini-olumsuz-etkileyebilir--1072181195.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062800234_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bc39f8a3131a9e17d868ec3cd917e1c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, stephane dujarric, karadeniz tahıl koridoru
birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, stephane dujarric, karadeniz tahıl koridoru

BM: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız

22:28 09.06.2023
© AP Photo / Emrah GurelTahıl yüklü gemi
Tahıl yüklü gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Abone olTelegram
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM’nin önümüzdeki haftalarda gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin önümüzdeki haftalarda Rusya'nın gübre ve gıda ihracatını kolaylaştırmaya yönelik Rusya Federasyonu ile karşılıklı anlayış mutabakatının uygulanmasına odaklanacağını söyledi.
Dujarric, geçen ay Rusya'nın gıda ve gübre ihracatında artış, Rus limanlarına düzenli gemi akışı, navlun ve sigorta fiyatlarının düşmesi de dahil olmak üzere mutabakatın uygulanmasında kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.
Dujarric, yine de bazı sorunların devam ettiğini belirterek "Kalan tüm engelleri aşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Önümüzdeki haftalarda, İstanbul anlaşmalarının tam olarak uygulanması için son tarih olan 17 Temmuz'a kadar daha fazla sonuç elde etmek için mutabakatın uygulanmasına odaklanacağız” diye konuştu.
Tahıl koridoru anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının patlatılması tahıl anlaşmasını olumsuz etkileyebilir
Dün, 14:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала