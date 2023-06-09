https://sputniknews.com.tr/20230609/bm-gida-anlasmasinin-rusya-kisminin-uygulanmasina-odaklanacagiz-1072242565.html
BM: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
BM: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM’nin önümüzdeki haftalarda gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağını ifade etti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T22:28+0300
2023-06-09T22:28+0300
2023-06-09T22:28+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
rusya
stephane dujarric
karadeniz tahıl koridoru
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin önümüzdeki haftalarda Rusya'nın gübre ve gıda ihracatını kolaylaştırmaya yönelik Rusya Federasyonu ile karşılıklı anlayış mutabakatının uygulanmasına odaklanacağını söyledi.Dujarric, geçen ay Rusya'nın gıda ve gübre ihracatında artış, Rus limanlarına düzenli gemi akışı, navlun ve sigorta fiyatlarının düşmesi de dahil olmak üzere mutabakatın uygulanmasında kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.Dujarric, yine de bazı sorunların devam ettiğini belirterek "Kalan tüm engelleri aşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Önümüzdeki haftalarda, İstanbul anlaşmalarının tam olarak uygulanması için son tarih olan 17 Temmuz'a kadar daha fazla sonuç elde etmek için mutabakatın uygulanmasına odaklanacağız” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230608/kremlin-tolyatti-odessa-amonyak-boru-hattinin-patlatilmasi-tahil-anlasmasini-olumsuz-etkileyebilir--1072181195.html
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birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, stephane dujarric, karadeniz tahıl koridoru
birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, stephane dujarric, karadeniz tahıl koridoru
BM: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM’nin önümüzdeki haftalarda gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin önümüzdeki haftalarda Rusya'nın gübre ve gıda ihracatını kolaylaştırmaya yönelik Rusya Federasyonu ile karşılıklı anlayış mutabakatının uygulanmasına odaklanacağını söyledi.
Dujarric, geçen ay Rusya'nın gıda ve gübre ihracatında artış, Rus limanlarına düzenli gemi akışı, navlun ve sigorta fiyatlarının düşmesi de dahil olmak üzere mutabakatın uygulanmasında kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.
Dujarric, yine de bazı sorunların devam ettiğini belirterek "Kalan tüm engelleri aşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Önümüzdeki haftalarda, İstanbul anlaşmalarının tam olarak uygulanması için son tarih olan 17 Temmuz'a kadar daha fazla sonuç elde etmek için mutabakatın uygulanmasına odaklanacağız” diye konuştu.