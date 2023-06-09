https://sputniknews.com.tr/20230609/bm-gida-anlasmasinin-rusya-kisminin-uygulanmasina-odaklanacagiz-1072242565.html

BM: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız

BM: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM’nin önümüzdeki haftalarda gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağını ifade etti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T22:28+0300

2023-06-09T22:28+0300

2023-06-09T22:28+0300

ukrayna krizi

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

rusya

stephane dujarric

karadeniz tahıl koridoru

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, BM’nin önümüzdeki haftalarda Rusya'nın gübre ve gıda ihracatını kolaylaştırmaya yönelik Rusya Federasyonu ile karşılıklı anlayış mutabakatının uygulanmasına odaklanacağını söyledi.Dujarric, geçen ay Rusya'nın gıda ve gübre ihracatında artış, Rus limanlarına düzenli gemi akışı, navlun ve sigorta fiyatlarının düşmesi de dahil olmak üzere mutabakatın uygulanmasında kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.Dujarric, yine de bazı sorunların devam ettiğini belirterek "Kalan tüm engelleri aşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Önümüzdeki haftalarda, İstanbul anlaşmalarının tam olarak uygulanması için son tarih olan 17 Temmuz'a kadar daha fazla sonuç elde etmek için mutabakatın uygulanmasına odaklanacağız” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230608/kremlin-tolyatti-odessa-amonyak-boru-hattinin-patlatilmasi-tahil-anlasmasini-olumsuz-etkileyebilir--1072181195.html

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birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, stephane dujarric, karadeniz tahıl koridoru