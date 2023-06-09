Biden, Kanada'daki orman yangınlarının etkileriyle ilgili vatandaşları uyardı
© AFP 2023Joe Biden
© AFP 2023
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini de duman altında bırakan Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınları konusunda yerel yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, bu sabah milyonlarca Amerikalının Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın etkilerine maruz kaldığını belirterek, iklim değişikliğinin etkilerine işaret etti.
I spoke with PM @JustinTrudeau to offer additional help putting out these fires, particularly those in Quebec that have severe impacts on American communities.— President Biden (@POTUS) June 8, 2023
I've also directed @NIFC_Fire to continue to promptly respond to Canadian requests for additional firefighting support. pic.twitter.com/MSkkOD55xS
ABD'nin mayıs ayından bu yana 600'den fazla itfaiye ve destek personelinin yanı sıra yangınla mücadele birimleri konuşlandırdığını kaydeden Biden, dün Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşerek ek yardım teklif ettiğini aktardı.
Biden, ilgili kurumlara Kanada'nın ek itfaiye personeli ve hava tankeri gibi yangın söndürme araçları talebine derhal yanıt vermeleri talimatı verdiğini ifade etti.
Take the right steps to protect yourself and your family from wildfire smoke and poor air quality: https://t.co/uDgDaFEhPd— President Biden (@POTUS) June 8, 2023
Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'dan kötüleşen hava kalitesinin hava trafiği üzerindeki etkilerinin iyi şekilde yönetilmesi konusundaki ilerlemeyle ilgili kendisini bilgilendirmesini talep ettiğini anlatan Biden, Çevre Koruma Dairesinin de hava kalitesini takip ettiğini kaydetti.
Biden, vatandaşlara "AirNow.gov" adresinden yaşadıkları yerlerdeki mevcut hava kalitesi ve güncellenmiş halk sağlığı kılavuzuna erişebileceklerini duyurdu.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) "CDC.gov" adresinden yangınların dumanının etkilerinden korumaya yönelik önerilerde bulunduğunu da hatırlatan Biden, vatandaşlara, "Güvende kalın ve yerel yetkililerinizin yönlendirmelerine uyun." uyarısını yaptı.
7 Haziran , 12:21