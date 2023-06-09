https://sputniknews.com.tr/20230609/biden-kanadadaki-orman-yanginlarinin-etkileriyle-ilgili-vatandaslari-uyardi-1072204759.html

Biden, Kanada'daki orman yangınlarının etkileriyle ilgili vatandaşları uyardı

Biden, Kanada'daki orman yangınlarının etkileriyle ilgili vatandaşları uyardı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini de duman altında bırakan Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınları konusunda yerel yetkililerin... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T00:16+0300

2023-06-09T00:16+0300

2023-06-09T00:16+0300

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kanada

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ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, bu sabah milyonlarca Amerikalının Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın etkilerine maruz kaldığını belirterek, iklim değişikliğinin etkilerine işaret etti.ABD'nin mayıs ayından bu yana 600'den fazla itfaiye ve destek personelinin yanı sıra yangınla mücadele birimleri konuşlandırdığını kaydeden Biden, dün Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşerek ek yardım teklif ettiğini aktardı.Biden, ilgili kurumlara Kanada'nın ek itfaiye personeli ve hava tankeri gibi yangın söndürme araçları talebine derhal yanıt vermeleri talimatı verdiğini ifade etti.Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'dan kötüleşen hava kalitesinin hava trafiği üzerindeki etkilerinin iyi şekilde yönetilmesi konusundaki ilerlemeyle ilgili kendisini bilgilendirmesini talep ettiğini anlatan Biden, Çevre Koruma Dairesinin de hava kalitesini takip ettiğini kaydetti.Biden, vatandaşlara "AirNow.gov" adresinden yaşadıkları yerlerdeki mevcut hava kalitesi ve güncellenmiş halk sağlığı kılavuzuna erişebileceklerini duyurdu.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) "CDC.gov" adresinden yangınların dumanının etkilerinden korumaya yönelik önerilerde bulunduğunu da hatırlatan Biden, vatandaşlara, "Güvende kalın ve yerel yetkililerinizin yönlendirmelerine uyun." uyarısını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230607/1072126535.html

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