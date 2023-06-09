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https://sputniknews.com.tr/20230609/benzin-ve-motorine-dev-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1072210199.html
Benzin ve motorine dev zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
Benzin ve motorine dev zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 37 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıdı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T07:59+0300
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ekonomi
zam
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Zam sonrası güncel fiyatlar Zammın ardından pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan, Benzinin litresi ise ortalama 23.99 liradan satılıyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-yolda-1072164399.html
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Benzin ve motorine dev zam: Pompa fiyatlarına yansıdı

07:59 09.06.2023 (güncellendi: 08:33 09.06.2023)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 37 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Zam sonrası güncel fiyatlar

Zammın ardından pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan, Benzinin litresi ise ortalama 23.99 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
EKONOMİ
Benzin ve motorine büyük zam yolda
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