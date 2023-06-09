https://sputniknews.com.tr/20230609/benzin-ve-motorine-dev-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1072210199.html

Benzin ve motorine dev zam: Pompa fiyatlarına yansıdı

Benzin ve motorine dev zam: Pompa fiyatlarına yansıdı

Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 37 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıdı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T07:59+0300

2023-06-09T07:59+0300

2023-06-09T08:33+0300

ekonomi

zam

benzin

benzin fiyatları

motorin

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Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Zam sonrası güncel fiyatlar Zammın ardından pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan, Benzinin litresi ise ortalama 23.99 liradan satılıyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230608/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-yolda-1072164399.html

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