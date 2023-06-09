https://sputniknews.com.tr/20230609/bank-of-america-tl-alimi-icin-dort-kriter-belirledi-1072215421.html

Bank of America, TL alımı için dört kriter belirledi

Bank of America, TL alımı için dört kriter belirledi

Bank of America (BofA) stratejistleri faiz artışları, döviz alım kısıtlamaları ile müdahalelerin kaldırılması halinde Türk lirasında alımı değerlendiriyor. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T11:18+0300

2023-06-09T11:18+0300

2023-06-09T11:17+0300

ekonomi

bank of america

dolar

türk lirası

yatırım

döviz

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Bank of America Corp. stratejistleri, dört kriterin sağlanması halinde, Türk lirasında uzun pozisyon açmayı ya da 10 yıl vadeli yerel tahvillerde alım yapmayı değerlendirdiklerini duyurdu. BloombergHT'nin haberine göre stratejistler dün yayımladıkları nota göre ilk kriter, iç talebin cari dengeyi sürdürülebilir bir seviyede istikrara kavuşturacak kadar zayıflamasını sağlamak için şu anda yaklaşık yüzde 8.9 olan ortalama fonlama maliyetinin en az yüzde 40’a çıkması.İkinci kriter Dolar/TL ’nin 25 seviyesinin üzerinde olması, üçüncü kriter kurumların dolar alımlarına yönelik kısıtlamaların ve döviz piyasasına yönelik müdahalelerin kaldırılması, dördüncü kriter de dolar için küresel görünümün yukarı yönlü olmaması gösterildi.

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bank of america, dolar, türk lirası, yatırım, döviz