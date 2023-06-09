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Bali Adası'nda yabancı turistlere yönelik yeni kurallar getirildi
Bali Adası'nda yabancı turistlere yönelik yeni kurallar getirildi
Endonezya'nın Bali Adası'nda, uygunsuz davranış sergilediği gerekçesiyle bu yıl 136 turist sınır dışı edilirken, adada yabancı turistlere yönelik yeni kurallar... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T20:13+0300
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yaşam
bali
turist
endonezya
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Epoch Times'ın haberine göre, Bali'de ocak ayından bu yana 136 yabancı uyruklu ziyaretçi, adadaki kurallara uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı edildi.Bali Valisi Wayan Koster, adayı ziyarete gelen yabancı turistler için yeni bir dizi kurallar koydu.Koster, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm taraflar, bu belgeyi anlamalı, uygulamalı ve Bali'yi ziyarete gelen tüm yabancı turistlere ve çalışanlara yaymalıdır." ifadesini kullandı.Yabancı turistlere yönelik yeni kurallarYayınlanan yeni kurallar kapsamında, turistler dini mekanlara, gelenek ve göreneklere, giyim kurallarına saygı gösterecek, tüm yerel kurallara uyacak ve işlemlerinde Endonezya para birimini kullanacak.Yabancı turistler, ruhsatı olan yerlerde konaklayacak, yerel kanunlara göre araba kullanacak ve lisanslı tur rehberleri eşliğinde bölgeyi gezecek.Yeni kurallar, turistlerin kutsal ağaçlara tırmanmasını, görevlilere karşı saldırgan ya da sert davranmasını, kanunsuz işlere bulaşmasını ve mekanların kutsallığını bozacak hareketlerde bulunmasını yasaklıyor.Kuralların uygulanması için ada belediyesi önemli turistik ve kutsal mekanlarda özel görev gücü konuşlandırdı.Yerel halk da kurallara aykırı herhangi bir davranış gördüğünde bunu görev gücüne bildirebilecek.
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bali, turist, endonezya
bali, turist, endonezya

Bali Adası'nda yabancı turistlere yönelik yeni kurallar getirildi

20:13 09.06.2023 (güncellendi: 20:14 09.06.2023)
CC0 / Pixabay / Dünyanın en güzel adaları
Dünyanın en güzel adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
CC0 / Pixabay /
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Endonezya'nın Bali Adası'nda, uygunsuz davranış sergilediği gerekçesiyle bu yıl 136 turist sınır dışı edilirken, adada yabancı turistlere yönelik yeni kurallar getirildi.
Epoch Times'ın haberine göre, Bali'de ocak ayından bu yana 136 yabancı uyruklu ziyaretçi, adadaki kurallara uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı edildi.
Bali Valisi Wayan Koster, adayı ziyarete gelen yabancı turistler için yeni bir dizi kurallar koydu.
Koster, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm taraflar, bu belgeyi anlamalı, uygulamalı ve Bali'yi ziyarete gelen tüm yabancı turistlere ve çalışanlara yaymalıdır." ifadesini kullandı.

Yabancı turistlere yönelik yeni kurallar

Yayınlanan yeni kurallar kapsamında, turistler dini mekanlara, gelenek ve göreneklere, giyim kurallarına saygı gösterecek, tüm yerel kurallara uyacak ve işlemlerinde Endonezya para birimini kullanacak.
Yabancı turistler, ruhsatı olan yerlerde konaklayacak, yerel kanunlara göre araba kullanacak ve lisanslı tur rehberleri eşliğinde bölgeyi gezecek.
Yeni kurallar, turistlerin kutsal ağaçlara tırmanmasını, görevlilere karşı saldırgan ya da sert davranmasını, kanunsuz işlere bulaşmasını ve mekanların kutsallığını bozacak hareketlerde bulunmasını yasaklıyor.
Kuralların uygulanması için ada belediyesi önemli turistik ve kutsal mekanlarda özel görev gücü konuşlandırdı.
Yerel halk da kurallara aykırı herhangi bir davranış gördüğünde bunu görev gücüne bildirebilecek.
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