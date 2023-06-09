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https://sputniknews.com.tr/20230609/bakan-yerlikayadan-aybuke-ogretmen-paylasimi-1072232387.html
Bakan Yerlikaya'dan Aybüke Öğretmen paylaşımı
Bakan Yerlikaya'dan Aybüke Öğretmen paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Aybüke Yalçın'ı anarak, "Bilinsin ki, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T17:00+0300
2023-06-09T17:00+0300
türkiye
ali yerlikaya
şenay aybüke yalçın
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:"Mağusa Limanı, limandır liman, aman aman Beni öldürende yoktur din iman...' Gazimağusa'nın adının geçtiği bu türküyü öyle yanık, öyle içten okuyordu #AybükeYalçın kızımız... 6 yıl önce, 9 Haziran günü Batman Kozluk'ta, o çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra hain teröristlerce şehit edildi. Henüz 22'sindeydi. Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı âli olsun."
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ali yerlikaya, şenay aybüke yalçın
ali yerlikaya, şenay aybüke yalçın

Bakan Yerlikaya'dan Aybüke Öğretmen paylaşımı

17:00 09.06.2023
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS-Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığına atanmasının ardından İstanbul Valisi olan Davut Gül, göreve başladı.
Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığına atanmasının ardından İstanbul Valisi olan Davut Gül, göreve başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS-
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Aybüke Yalçın'ı anarak, "Bilinsin ki, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.
Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"Mağusa Limanı, limandır liman, aman aman Beni öldürende yoktur din iman...'
Gazimağusa'nın adının geçtiği bu türküyü öyle yanık, öyle içten okuyordu #AybükeYalçın kızımız...
6 yıl önce, 9 Haziran günü Batman Kozluk'ta, o çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra hain teröristlerce şehit edildi.
Henüz 22'sindeydi. Aziz hatırası unutulmayacak.
Bilinsin ki, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı âli olsun."
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