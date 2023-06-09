https://sputniknews.com.tr/20230609/bakan-yerlikayadan-aybuke-ogretmen-paylasimi-1072232387.html

Bakan Yerlikaya'dan Aybüke Öğretmen paylaşımı

Bakan Yerlikaya'dan Aybüke Öğretmen paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Aybüke Yalçın'ı anarak, "Bilinsin ki, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T17:00+0300

2023-06-09T17:00+0300

2023-06-09T17:00+0300

türkiye

ali yerlikaya

şenay aybüke yalçın

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:"Mağusa Limanı, limandır liman, aman aman Beni öldürende yoktur din iman...' Gazimağusa'nın adının geçtiği bu türküyü öyle yanık, öyle içten okuyordu #AybükeYalçın kızımız... 6 yıl önce, 9 Haziran günü Batman Kozluk'ta, o çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra hain teröristlerce şehit edildi. Henüz 22'sindeydi. Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı âli olsun."

türkiye

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ali yerlikaya, şenay aybüke yalçın