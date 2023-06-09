https://sputniknews.com.tr/20230609/bakan-simsekten-tcmb-baskani-erkana-tebrik-mesaji-bilgisine-ve-tecrubesine-guveniyorum-1072242065.html
Bakan Şimşek'ten TCMB Başkanı Erkan'a tebrik mesajı: Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum
Bakan Şimşek'ten TCMB Başkanı Erkan'a tebrik mesajı: Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T22:13+0300
2023-06-09T22:13+0300
2023-06-09T22:13+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hafize gaye erkan
mesaj
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez
merkez bankası
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bilgisine ve tecrübesine güvendiğini vurgulayan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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mehmet şimşek, hafize gaye erkan, mesaj, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez, merkez bankası
mehmet şimşek, hafize gaye erkan, mesaj, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez, merkez bankası
Bakan Şimşek'ten TCMB Başkanı Erkan'a tebrik mesajı: Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bilgisine ve tecrübesine güvendiğini vurgulayan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan sn Hafize Gaye Erkan’ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun.