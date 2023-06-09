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https://sputniknews.com.tr/20230609/bakan-koca-turkiyede-akciger-nakli-yapilan-en-yasli-hastanin-son-durumunu-paylasti-1072241765.html
Bakan Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın son durumunu paylaştı
Bakan Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın son durumunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumuyla ilgili bilgi verdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı.Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı" ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın son durumunu paylaştı

22:01 09.06.2023
© Fotoğraf : TwitterTürkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hasta
Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hasta - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu duyurdu..
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumuyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı.
Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı" ifadelerini kullandı.
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