https://sputniknews.com.tr/20230609/asgari-ucrete-ara-zamda-yeni-rakam-ve-tarih-verildi-1072209862.html

Asgari ücrete ara zamda yeni rakam ve tarih verildi

Asgari ücrete ara zamda yeni rakam ve tarih verildi

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması bekleniyor. Refah payının da... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T07:45+0300

2023-06-09T07:45+0300

2023-06-09T08:30+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

zam

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısının ardından yaptığı, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzda çalışmalara başlıyoruz” açıklamasından sonra gözler, asgari ücrette ara zamma çevrildi. Milliyet'in haberine göre, asgari ücrete yüzde 30 - 35 arasında bir zam yapılması durumunda, net 11 bin - 12 bin TL bandında bir rakam belirlenmiş olacak. 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecekÇalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti. Dolardaki son gelişmelerle, bu miktar 11 bin 500 lira seviyesini geride bıraktı. Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek. Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor. Zamlı maaşlar ağustos ayındaÖte yandan NTV ise haberinde, komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması, asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması beklendiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230608/asgari-ucret-zamminda-yeni-konusulan-tutar-1072165277.html

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