https://sputniknews.com.tr/20230609/asgari-ucrete-ara-zamda-yeni-rakam-ve-tarih-verildi-1072209862.html
Asgari ücrete ara zamda yeni rakam ve tarih verildi
Asgari ücrete ara zamda yeni rakam ve tarih verildi
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması bekleniyor. Refah payının da... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T07:45+0300
2023-06-09T07:45+0300
2023-06-09T08:30+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
zam
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısının ardından yaptığı, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzda çalışmalara başlıyoruz” açıklamasından sonra gözler, asgari ücrette ara zamma çevrildi. Milliyet'in haberine göre, asgari ücrete yüzde 30 - 35 arasında bir zam yapılması durumunda, net 11 bin - 12 bin TL bandında bir rakam belirlenmiş olacak. 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecekÇalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti. Dolardaki son gelişmelerle, bu miktar 11 bin 500 lira seviyesini geride bıraktı. Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek. Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor. Zamlı maaşlar ağustos ayındaÖte yandan NTV ise haberinde, komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması, asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması beklendiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230608/asgari-ucret-zamminda-yeni-konusulan-tutar-1072165277.html
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asgari ücrete ara zam 2023, 2023 asgari ücret, 2023 asgari brüt, asgari ücret ne kadar, asgari ücret, yeni asgari ücret
Asgari ücrete ara zamda yeni rakam ve tarih verildi
07:45 09.06.2023 (güncellendi: 08:30 09.06.2023) Abone ol
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması bekleniyor. Refah payının da eklenmesiyle net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısının ardından yaptığı, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzda çalışmalara başlıyoruz” açıklamasından sonra gözler, asgari ücrette ara zamma çevrildi.
Milliyet'in haberine göre, asgari ücrete yüzde 30 - 35 arasında bir zam yapılması durumunda, net 11 bin - 12 bin TL bandında bir rakam belirlenmiş olacak.
12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti. Dolardaki son gelişmelerle, bu miktar 11 bin 500 lira seviyesini geride bıraktı.
Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek.
Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor.
Zamlı maaşlar ağustos ayında
Öte yandan NTV ise haberinde, komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması, asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması beklendiğini belirtti.