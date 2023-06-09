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https://sputniknews.com.tr/20230609/asgari-ucret-tespit-komisyonu-yapilacak-ara-zam-oranini-gorusmek-uzere-13-haziranda-toplanacak-1072236527.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T18:57+0300
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asgari ücret
ekonomi
komisyon
maaş
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 liraAsgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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asgari ücret, komisyon, maaş
asgari ücret, komisyon, maaş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak

18:57 09.06.2023 (güncellendi: 19:33 09.06.2023)
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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