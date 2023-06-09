https://sputniknews.com.tr/20230609/ankarada-saganak-alarmi-abbde-tum-izinler-kaldirildi-1072210338.html

Ankara'da sağanak alarmı: ABB’de tüm izinler kaldırıldı

Ankara'da sağanak alarmı: ABB’de tüm izinler kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerdeki tüm izinlerin kaldırıldığını... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T08:21+0300

2023-06-09T08:21+0300

2023-06-09T08:21+0300

türkiye

ankara

yağış

sağanak yağış

mansur yavaş

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Yavaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

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ankara, yağış, sağanak yağış, mansur yavaş