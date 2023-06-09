https://sputniknews.com.tr/20230609/ankarada-saganak-alarmi-abbde-tum-izinler-kaldirildi-1072210338.html
Ankara'da sağanak alarmı: ABB’de tüm izinler kaldırıldı
Ankara'da sağanak alarmı: ABB’de tüm izinler kaldırıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerdeki tüm izinlerin kaldırıldığını... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T08:21+0300
2023-06-09T08:21+0300
2023-06-09T08:21+0300
türkiye
ankara
yağış
sağanak yağış
mansur yavaş
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Yavaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.
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ankara, yağış, sağanak yağış, mansur yavaş
ankara, yağış, sağanak yağış, mansur yavaş
Ankara'da sağanak alarmı: ABB’de tüm izinler kaldırıldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerdeki tüm izinlerin kaldırıldığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları uyardı.
Yavaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.