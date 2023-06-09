https://sputniknews.com.tr/20230609/ankarada-rusya-gunu-kutlamasi-1072235547.html

Ankara’da ‘Rusya Günü’ kutlaması

Ankara’da ‘Rusya Günü’ kutlaması

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 'Rusya Günü' Ankara'da düzenlenen... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T18:40+0300

2023-06-09T18:40+0300

2023-06-09T18:40+0300

rusya

türkiye

rusya günü

sscb

görüş

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12 Haziran Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor. Bu kapsamda Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği'nde 9 Haziran'da Büyükelçi Aleksey Yerhov ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) parlamentosu 12 Haziran 1990’da Egemenlik Deklarasyonu’nu kabul etti. Bu deklarasyonla Rusya kanunları ve Anayasası’nın Sovyetler Birliği’ninki önünde öncelikli nitelik taşıdığı, tüm yurttaşlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin için eşit haklara sahip olduğu belirtildi. Yeni anayasa için temel oluşturduğu kaydedilen belgenin lehine 907 vekil, aleyhine ise 13 vekil kullandı, 9 vekil de çekimser kaldı. Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti’nin ana organı Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Boris Yeltsin, Deklarasyon’u imzaladı. 1992’de resmi bayram oldu Rusya Yüksek Sovyeti 11 Haziran 1992’de 12 Haziran’ı resmi bayram olarak belirleyen bir kararname yayınladı. Rusya İş Kanunu’nda 25 Eylül 1992’de konuyla ilgili düzenleme yapıldı. Geçmişte ‘Devlet Egemenliği Deklarasyonu Günü’ olarak ilan edilen bu bayramın ismi 2002 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ‘Rusya Günü’ olarak değiştirildi. Ülkede bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak bu isim resmi belgelerde geçmiyor.

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rusya, türkiye, rusya günü, sscb